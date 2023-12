Mario Balotelli si schiera con Totti: cos’ha detto contro Ilary Blasi

Il calciatore Mario Balotelli si scaglia contro Ilary Blasi: la reazione stizzita sui social solleva un autentico vespaio in rete.

A qualche giorno dal rovinoso incidente che l’ha coinvolto, il calciatore dell’Adana Demirspor Mario Balotelli ha finalmente rotto il silenzio sui social, e si è sbilanciato in merito al docu-film “Unica”, prodotto da Netflix.

La pellicola tratta essenzialmente dell’inflazionato divorzio tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, ripercorso secondo la prospettiva della conduttrice di Mediaset, e la vicenda è stata rilanciata anche nel corso dell’ultima puntata del talk-show “Verissimo”.

Ilary Blasi ha compiuto pubblica ammenda nei confronti dei paparazzi e delle testate che avevano divulgato le prime indiscrezioni circa i tradimenti dell’ex marito, spiegando di aver dato esclusivamente credito, al tempo, alle giustificazioni dello sportivo. In seguito, però, i suoi sospetti l’avrebbero indotta a ricorrere all’intervento di un investigatore privato, e le informazioni raccolte le avrebbero consentito di mettere Francesco Totti con le spalle al muro.

Ed ha argomentato: “Credevo a quello che mi raccontava. Quando ho saputo la verità, ho preso un’altra direzione. Ho chiamato l’investigatore privato anche se già sapevo… Ma volevo le prove“.

La ricostruzione di Ilary Blasi indispettisce Mario Balotelli

Di fronte a Silvia Toffanin la conduttrice ha poi riferito: “Lui aveva una storia parallela che tutti sapevano, tranne me e la mia famiglia. Reazione? Delusione da una parte, sollevata dall’altra. Libera“. Pur essendosi scusata con le testate giornalistiche che avevano lanciato lo scoop, da lei inizialmente smentito, Ilary Blasi ha accusato i media di averla dipinta in toni poco lusinghieri.

“Sulla stampa sono stata screditata: lui è sempre stato definito ‘il Capitano’, io l’ex ‘Letterina’…“, ha spiegato con un certo rammarico. Ilary Blasi ha poi cercato di smorzare le polemiche in merito alla presunta istanza avanzata da Totti, dopo che quest’ultimo aveva scoperto una bugia della consorte. L’ex calciatore avrebbe chiesto alla conduttrice di rinunciare alla propria carriera in virtù di una nuova vita da angelo del focolare, con tanto di eliminazione dai social network, e Ilary Blasi avrebbe replicato: “Francesco, tu mi stai chiedendo di scegliere tra la tua vita e la mia vita. Io scelgo me“. Pur sollevandolo dalle recenti accuse di maschilismo, la showgirl ha rilanciato: “Io ho sempre messo la faccia in tutto quello che ho fatto, e anche questa volta mi sembrava giusto farlo“. Mario Balotelli, però, dopo aver assistito alle sue dichiarazioni a “Verissimo” ha immortalato lo schermo della sua TV in una foto, e l’ha pubblicata tra le sue Instagram stories, corredandola con un commento inequivocabile…

Mario Balotelli a Ilary Blasi: “Hai rotto il c****!”

Il calciatore ha manifestato il suo disappunto nelle sue Instagram stories, ed ha commentato la foto tratta da “Verissimo” con l’eloquente inciso: “Hai rotto il *****!“.

Arriverà anche la replica della diretta interessata?