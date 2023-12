Fedez svela com’è uscito dalla depressione: ecco chi deve ringraziare

Il rapper Fedez si lascia andare ad uno straziante sfogo in diretta: ecco chi l’ha aiutato a superare il periodo più nero della sua vita.

Domenica 3 dicembre Fedez si è presentato nel salottino di “Domenica in”, e ha rivelato a Mara Venier alcuni retroscena del suo passato recente, a partire dal suo delicato iter clinico.

Il rapper è reduce infatti da alcuni interventi, ed ha riferito: “Io mi sono trovato a dover fare i conti con il pensiero di morire, e ricordo che dover affrontare una cosa così grande in modo così precoce non è sano per la tua mente, è traumatico...”.

Fedez ha quindi aggiunto: “Questa cosa, anche dopo l’intervento, anche dopo la cura, si è portata dietro degli strascichi. Io a un certo punto avevo questa volontà di fare indigestione di vita: dormivo poco, uscivo sempre, cercavo di frequentare sempre più persone“.

Al contempo il cantante aveva cominciato ad assumere fino a 7 medicinali diversi al giorno, dinamica che lo ha portato a manifestare alcuni attacchi ipomaniacali, nonché a mettere a repentaglio la sua sicurezza e quella della sua famiglia. Per non parlare dello spettro della depressione che l’ha afflitto per lunghi mesi, e dalla quale è riuscito a riemergere solo grazie alla presenza affettuosa dei familiari…

Fedez a cuore aperto: “Ci ho messo molto a riprendermi”

Il rapper ha ripercorso la sua ultima apparizione a Sanremo: “Ero proprio al culmine della mia poca lucidità, e dopo qualche settimana la mia bocca smette di funzionare, inizio ad avere tic nervosi, non riesco più a parlare in maniera fluida...”.

A quel punto, Fedez ha optato per una strategia alquanto opinabile: “Stoppo tutti i farmaci senza scalare, ed ho avuto un effetto rebound. È stato bruttino, perché ho passato due settimane senza poter camminare per i crampi, non distinguevo sogno da realtà, ero disorientato. Ma il peggio è arrivato dopo, quando – senza farmaci – sono entrato in una profonda depressione, e ci ho messo molto a riprendermi… Ne sono uscito facendomi seguire da esperti e specialisti“. E ha quindi denunciato: “Attualmente, seguire certi percorsi in Italia è un privilegio, e secondo me è assurdo. Credo che, al pari della salute del corpo, anche quella della mente dovrebbe essere coperta dal sistema sanitario nazionale“.

Fedez e l’aiuto della famiglia nel momento più buio: “Pensi anche a gesti estremi”

Il rapper ha poi rivelato: “Se io oggi sono ancora qua, e non sono andata avanti oltre con la progettualità di farmi del male, è semplicemente per la mia famiglia. A volte il dolore è così forte che pensi anche a dei gesti estremi...”.

Fedez ha infine chiosato: “Però, hai tante responsabilità, e il pensiero di arrecare un danno così grande alle persone a cui tieni di più è una cosa che ti frena...”.