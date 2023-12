Pensioni di Gennaio 2024, buona notizia quasi per tutti: ti troverai un bel gruzzolo in più

Novità in arrivo: a gennaio 2024 le pensioni subiranno dei rialzi. Ecco cosa prevede la rivalutazione ISTAT e la riforma a scaglioni IRPEF.

Da gennaio 2024 il Governo ha previsto corposi aumenti alle pensioni degli italiani grazie all’adeguamento delle prestazioni previdenziali all’inflazione, il cui tasso di indicizzazione fissato dall’ISTAT è pari al 5,4%.

Questa super-rivalutazione delle pensioni minime (fino a 4 volte più elevata) si estenderà anche a quelle di importo maggiore, che aumenteranno in modo inversamente proporzionale.

Una buona notizia per milioni di pensionati sulla soglia dell’indigenza, che a causa dell’aumento dei prezzi legato all’inflazione faticano da mesi a far quadrare i conti familiari.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede l’imminente manovra, che prevede anche una riduzione delle tasse sulla pensione: tutte le specifiche nel prossimo paragrafo.

Adeguamento pensioni 2024: ecco la formula ideata dal Governo

Al di là della perequazione automatica, è in arrivo anche una seconda iniziativa, ovvero l’accorpamento dei primi due scaglioni IRPEF per il 2024, che si tradurrà in una riduzione delle tasse sulla pensione. Nella fattispecie, per i pensionati con un reddito previdenziale tra 15mila e 28mila euro – range che in futuro verrà esteso anche a redditi più elevati – è previsto uno sconto sulle imposte. L’aliquota più bassa (pari al 23%) è inoltre applicabile ai redditi pensionistici fino ai 28mila euro.

L’articolo 29 del Disegno di Legge di Bilancio 2024 ha fissato i seguenti parametri: per le pensioni lorde fino a 2.272 euro lorde è prevista una rivalutazione del 5,4% (+ 122 euro), mentre per quelle fino a 2.840 euro lorde scende al 4,6% (+ 130 euro). Percentuale che cala ancora al 2,9% per le pensioni fino a 3.08 euro lorde (+ 98 euro) e al 2,5% per quelle fino a 4.544 euro lorde (+ 115 euro). Infine, le pensioni fino a 5.679 euro lorde godranno di una rivalutazione del 2% (+113 euro), mentre per quelle he sforano i 5.680 euro è previsto un adeguamento del 1,2% (+ 132 euro).

Come consultare l’importo lordo della propria pensione annua

Il Governo ha messo a disposizione degli utenti uno strumento utile e facilmente reperibile online: si tratta dell’ObisM, ovvero il Certificato di Pensione dinamico presente sul sito dell’INPS.

Tale sistema permette di calcolare in tempo reale versamenti, trattenute, rivalutazioni e conguagli, e garantisce inoltre ai fruitori la ricezione di notifiche utili per la gestione delle proprie pensioni. L’ObisM è consultabile e scaricabile dalla sezione “Prestazioni e Servizi” del sito www.inps.it, e permette di ottenere informazioni aggiornate nel preciso momento in cui viene effettuata la richiesta.