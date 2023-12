Pizza, se la mangi la sera il giorno dopo non fare assolutamente questa cosa: è un disastro annunciato

Pizza, se l’hai mangiata la sera prima, il giorno dopo non fare ciò o rischi grosso. Che disastro!

Nel nostro Paese, oltre a un ottimo piatto di spaghetti al pomodoro non può mai mancare, se parliamo di cibo, una squisita pizza, bella calda, morbida e profumata. Ormai la mangiamo più di una volta a settimana. Non solo dunque durante il week end quando si organizza la classica pizzata in famiglia o tra gli amici.

Difatti, complice la frenesia della vita moderna, come recitava in uno spot un noto liquore, andiamo tutti quanti di corsa. Torniamo sovente a casa tardi dal lavoro e non avendo la minima intenzione di metterci, stanchi come siamo, ai fornelli per prepararci un pasto, puntiamo sull’asporto. E solitamente il cibo più accreditato oggi, sushi a parte, è proprio la pizza.

Tanto più che la troviamo in vendita anche dal fornaio a tranci o rotonda e anche al supermercato nel reparto forno possiamo acquistarla. La troviamo anche nel reparto surgelati, di tutte le marche e in mille gusti. Insomma, è davvero difficile riuscire a rinunciare al suo fascino. E se poi abbiamo sotto casa pizzerie lo è ancora di più.

Pizza, se la mangi la sera prima, il giorno dopo non fare questo errore

Dati e sondaggi alla mano sono molti single ma anche neo coppie a fare questa scelta soprattutto nell’opzione da asporto. Fatto sta che al di là del fatto se la mangiamo nella nostra dimora, magari pure nel cartone innanzi alla TV, o al ristorante, c’è una cosa che non cambia. E parliamo di qualcosa che non dovremo mai e poi mai fare il giorno dopo aver mangiato questo speciale alimento.

Eppure in molti non lo sanno ancora. Oppure lo fanno senza rendersi conto che ciò provocherà loro solo un grandissimo spavento. E per cosa poi? Per nulla perché poi si rivelerà ben presto, senza se e senza ma, qualcosa di fasullo. Ora fate un bel respiro, sorseggiate piano un bicchiere d’acqua naturale e preparatevi a non fare più questo clamoroso sbaglio. Solo così eviterete il disastro.

Come evitare il disastro e cosa non fare

In sostanza non pesatevi mai il giorno dopo aver gustato una buona pizza. Difatti se lo farete vi troverete segnalato, e pure ben chiaro, sulla vostra bilancia, almeno 1 kg in più. Ciò non dipende affatto dalla massa grassa ma dalla temutissima ritenzione idrica che è anche la causa numero uno dell’arrivo dell’odiatissima cellulite.

Se ciò accade è per via del sale che è contenuto nella nostra adorata pizza. Capite dunque bene che sarebbe opportuno non abusare mai di questo alimento e di gustarcelo serenamente non più di una o al massimo due volte a settimana. Se poi evitiamo di abbinarci patatine fritte e alcolici sarebbe ancora meglio.