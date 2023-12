La tragedia ha sfondato la porta del Grande Fratello: lacrime a fiumi per la povera concorrente

Nella casa del “Grande Fratello” una concorrente si lascia andare ad una confessione stupefacente: il gravissimo lutto la tormenta ancora.

Gli autori del “Grande Fratello” sembrano aver individuato la dinamica vincente nell’edizione corrente del reality, e seguono regolarmente gli sviluppi del triangolo tra Mirko Brunetti, la sua ex fidanzata Perla Vatiero e la new-entry Greta Rossetti.

Molti spettatori dello show tifano per un ritorno di fiamma tra i due giovani, ma l’ingresso in corsa dell’ex tentatrice potrebbe scombinare ancora una volta gli equilibri faticosamente raggiunti sotto le telecamere di Mediaset.

Negli ultimi giorni, inoltre, Perla Vatiero si è lasciata andare ad una rivelazione scioccante con la compagna di avventura Fiordaliso. Durante una chiacchierata in zona beauty, infatti, la giovane imprenditrice ha raccontato alla cantante della propria sorella gemella, purtroppo deceduta prematuramente a 7 mesi di età.

Perla Vatiero avrebbe scoperto tale evento solo in età adulta, ma ha riferito: “Io la sento. Quando ero piccola avevo il desiderio di avere una gemella“.

Perla Vatiero si confessa al “Grande Fratello”

Perla ha rivelato a Fiordaliso: “Mia mamma ha perso una figlia, io sono la gemella. È morta a 7 mesi… Io la sento, quando ero piccola avevo sempre il desiderio di avere una gemella. Ma non ne sapevo niente, l’ho saputo tardi. Sono cose che si sentono“.

La concorrente ha quindi spiegato: “Ci sono momenti in cui mi sentivo sola, mi veniva di pensarla. Come se avessi un senso di protezione, come se dovessi fare tanto per entrambe. Come se io vivessi per due. Mamma me l’ha detto quando sono cresciuta. Due genitori, dopo che subiscono queste cose, si separano. I miei sono stati bravi”. Perla Vatiero ha poi aggiunto: “Caratterialmente sono sempre stata riservata, non parlo delle mie cose personali in modo naturale. Sono fredda, ma solo inizialmente“.

Perla: “Mia mamma ha perso una figlia.. io sono gemella.” IO TOTALMENTE DISTRUTTO 😭 💔#Perletti pic.twitter.com/BL3llUOkwU — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) November 28, 2023

Perla Vatiero e il suo futuro nel loft di Cinecittà

Si prospettano tempi duri per l’imprenditrice digitale, soprattutto a causa dell’ingresso di Greta Rossetti nella Casa più spiata d’Italia.

Sebbene le due donne si siano confrontate in modo civile e quasi cordiale nello studio del reality, la convivenza forzata potrebbe esasperare la tensione tra le contendenti, con effetti imprevedibili anche sull’oggetto della contesa, ovvero Mirko Brunetti. Non resta che scoprire l’evoluzione dei loro rapporti nei prossimi prime time del programma!