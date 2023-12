Wanda Nara, le reali condizioni sulla sua malattia: “è molto stanca perché a Ballando…” | Triste retroscena

L’amico del cuore di Wanda Nara rompe il silenzio sulle condizioni di salute della showgirl: ecco come sta davvero.

La showgirl argentina Wanda Nara rappresenta la vera rivelazione nell’edizione corrente di “Ballando con le Stelle”, e potrebbe arrivare sino alle battute finali del talent di Rai1.

L’avvenente argentina sta affrontando una pesante patologia, una leucemia di cui ha scoperto l’esistenza solamente qualche mese addietro, ma la nuova avventura sotto le telecamere sembra averle procurato nuova energia vitale, e le sue esibizioni strabiliano la giuria ad ogni puntata.

Ad eccezione, però, di Guillermo Mariotto, che nelle scorse ore ha stroncato la sua performance con Pasquale La Rocca. Il giurato ha infatti commentato: “Pasquale sembra violento, non c’è amore. Questa è una sveltina in ascensore che deve durare 2 piani… Preferisco il romanticismo“.

Parole che hanno fatto infuriare Carolyn Smith, che ha rimbeccato il collega: “Sono sconvolta, è stata un’esibizione fantastica. E poi, in questo momento non voglio sentire la parola ‘violenza’!“. Nella clip di presentazione mandata in onda poco prima del ballo, inoltre, Wanda Nara aveva confessato di aver attraversato un momento di cedimento…

Wanda Nara e la confessione a “Ballando con le Stelle”: “Sono crollata”

Nonostante i suoi sforzi per apparire sempre impeccabile davanti al pubblico di “Ballando con le Stelle”, Wanda Nara ha ammesso di soffrire molto per la mancanza dei suoi figli, assenza acuita anche dalle rigorose cure cui si sottopone per tenere a bada la leucemia dalla quale è affetta.

“Inizio a sentire la stanchezza” – ha riferito nella clip antecedente l’esibizione – “Avverto la pressione di dover dimostrare sempre di più, ma sento che più di questo non riesco. Sono crollata. Nel mio caso è una sfida a me stessa, e alle mie paure. E i miei bambini mi hanno chiesto se andavo a casa per Natale. La mia figlia più piccola ha preso 1 in un compito e 2 in un altro, perché io non ci sono“. Secondo il suo stilista personale, Kennys Palacios, Wanda Nara sembra beneficiare della nuova esperienza sull’ammiraglia Rai, ma le sfiancanti esercitazioni in sala prove l’avrebbero messa a dura prova.

Wanda Nara, le parole di Kennys Palacios: “È un trattamento lungo”

Lo stilista Kennys Palacios ha seguito l’amica nella sua trasferta italiana, ed ha riferito: “È un trattamento lungo. Fa regolari controlli. Manda i risultati ai medici, e si confrontano“.

Ha quindi concluso: “Ora si sente benissimo, credo che il lavoro la salvi. Si diverte molto con i colleghi, e questo è positivo, soprattutto se si sta attraversando un momento così difficile…“.