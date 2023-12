Bevi il caffè amaro? Non hai idea di che effetto ha sul tuo corpo: insospettabile

Bevi da sempre il caffè rigorosamente amaro? Forse non sai che cosa ti combina al tuo corpo. Da non credere!

Il caffè è certamente una delle bevande più consumate e amate al mondo. Nel nostro Paese poi ne consumiamo litri e litri al giorno. La prima tazzina ci attende bella invitante non appena mettiamo il piede fuori dal letto. Anzi, certe persone se lo vedono portare lì dalla mamma o dal proprio partner ancora prima che possano pronunciare una sola sillaba.

Nel corso della giornata, anzi, già della mattinata, solitamente se ne beve almeno un altro per darsi un’ulteriore svegliata. Se poi lavoriamo in ufficio è davvero un classico la pausa alla macchinetta del caffè da soli o con i colleghi. Lo stesso possiamo dire se dobbiamo incontrare clienti in loco o al bar.

E così finisce che, a fine giornata, ne beviamo anche un po’ troppi. Il numero massimo, secondo gli esperti, per un adulto che gode di buona salute, sono 3-4 al giorno. Inoltre sarebbe d’uopo non berlo mai dopo le 18 dal momento che, contenendo caffeina che è un grande eccitante, poi non riusciremo a dormire come si deve la notte.

Bevi il caffè amaro? Che cosa fa al tuo corpo

Lo stesso discorso dobbiamo applicarlo al tè che è ricco di teina. Se proprio non riusciamo a rinunciare a una buona tazzina di caffè dopo cena allora optiamo per il decaffeinato. In ogni caso sia esso così che nella sua versione più classica, ristretto o lungo, macchiato caldo o freddo o ancora coretto, c’è sempre una domanda che ci rivolge chi ce lo prepara: zucchero?

In poche parole ci chiede se siamo soliti zuccherarlo o meno oltre che sapere se nel farlo utilizziamo una o addirittura due bustine. Certo, ciò a volte dipende anche dall’amarezza del caffè. Nonostante ciò pare che siano tantissime le persone, perlopiù donne per la verità, che per non tentare alla linea, lo bevono amaro. Sapete che cosa accade al tuo corpo quando lo fai?

I suoi straordinari benefici

Per prima cosa bisogna dire che prima di fare sempre questa scelta bisogna andarci piano. Difatti bisogna abituarsi un poco per volta al gusto per l’appunto amaro del caffè. La stessa identica cosa possiamo applicarla alle tisane che siamo solito sorseggiare soprattutto nei periodi freddi la sera prima di andare a nanna.

Detto ciò che pare che bere il caffè senza zucchero non sia solo fantastico per non ingrassare ma soprattutto per dare una mano concreta alla secrezione gastrica, che ci porta a digerire meglio e a proteggere il nostro stomaco dai batteri. Insomma, a quanto pare conviene proprio bere il caffè amaro. In ogni caso prima di puntare troppo su questa opzione, è sempre d’uopo consultare il proprio medico curante.