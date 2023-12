Trasferisci in questa città e riceverai 150 euro al mese e un nuovo lavoro: il motivo è sorprendente

Questo comune italiano offre un’opportunità imperdibile ai nuovi residenti: 150 euro al mese e un lavoro ben retribuito: ecco i dettagli.

Da qualche anno alcuni comuni della penisola hanno cercato di ripopolare i loro centri urbani grazie ad iniziative rivolte ai potenziali nuovi residenti, dalla cessione di immobili ad un prezzo simbolico, fino ad incentivi economici a quanti decidano di piantare radici nei borghi meno popolosi.

In effetti, complice anche la centralizzazione delle attività economiche nei grossi agglomerati urbani, molti comuni delle province si sono gradualmente svuotati, diventando in alcuni casi delle vere e proprie cittadine fantasma.

La fuga dalla periferia ha coinvolto persino la suggestiva location di Mantova, capoluogo dell’omonima provincia in Lombardia. La città d’arte è stata inserita nel 2008 nella lista dei Patrimoni dell’Umanità e dell’UNESCO, e nel 2016 è stata insignita del titolo di Capitale italiana della Cultura; ciò nonostante, il primo cittadino ha recentemente ufficializzato una manovra per attirare nuovi residenti.

Il sindaco Mattia Palazzi ha infatti stanziato 400mila euro totali per l’accoglienza dei nuovi cittadini a Mantova, 200mila da settembre 2023 ed altri 200mila previsti per il 2024, garantendo inoltre lo sviluppo di posti di lavoro ben remunerati: di seguito i dettagli dell’iniziativa.

Mantova offre ai nuovi residenti 150 euro mensili e un nuovo lavoro

Il primo cittadino ha pubblicato un bando cui possono aderire tutti coloro che intendono trasferirsi all’interno del comune di Mantova, e l’offerta si estende ai primi 100 richiedenti, siano essi individui singoli o nuclei familiari. Essi riceveranno un contributo mensile di 150 euro della durata di un anno, e Palazzi ha inoltre annunciato che il territorio accoglierà nuove imprese nel settore della logistica.

Esse necessiteranno ovviamente di personale – circa 1.300 posti di lavoro – e si vocifera che gli stipendi saranno tarati su un range mensile di 1.200/1.500 euro. L’iniziativa tende a riqualificare il territorio e a ripopolare l’area urbana, e sarà inoltre facilitata dalle manovre precedenti, come gli investimenti sugli asili nido comunali, utilissimi alle giovani coppie di lavoratori. Il bando è stato pubblicato a giugno 2023 e risulta tutt’ora attivo: i richiedenti dovranno soddisfare i requisiti in esso elencati e sottoscrivere un contratto di affitto valido almeno per un anno. Mattia Palazzi ha dichiarato al “Corriere di Milano”: “Ci saranno tante nuove offerte di lavoro nei prossimi due anni. Ci sono diverse aziende che stanno investendo e che si stanno insediando a Mantova: oltre al porto di Valdaro, stiamo assistendo alla crescita di numerose imprese, tra le quali Adidas, Corneliani, Opto Engineering e MyNet che assumono giovani“.

Il progetto di riqualificazione per Mantova

Mattia Palazzi ha infine precisato a “Il Corriere della Sera”: “Vogliamo attrarre nuovi residenti cercando, al tempo stesso, di promuovere il recupero delle numerose case sfitte presenti in città, spesso lasciate andare dai proprietari“.

E 150 euro mensili, conclude Palazzi, contribuiscono a coprire il 30% del costo medio di un trilocale. Niente male, eh?