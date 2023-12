Corri subito da Eurospin, fai dei bei regali di Natale senza spendere una fortuna: sbrigati prima che finisca tutto

Eurospin ha lanciato delle offerte imperdibili e dedicate al Natale degli italiani: come fare un figurone ad un prezzo piccolo piccolo.

Da molti anni la catena di supermercati Eurospin rappresenta una garanzia per milioni di italiani: la sua formula discount, d’altronde, garantisce un ampio assortimento di prodotti ad un ottimo rapporto qualità/prezzo, e permette di riempire i carrelli della spesa senza infierire sul budget familiare.

Eurospin viene in aiuto dei suoi clienti anche in vista delle imminenti festività natalizie: ogni punto vendita, infatti, presenta al suo interno un ampio ventaglio di offerte per arricchire le tavole imbandite a festa, dal Vin Santo ai cesti con pandori, panettoni e mandorlati tipici, senza dimenticare i prodotti tipici di ogni territorio.

E senza trascurare anche i più piccoli: se volete far felici i vostri bimbi ad un prezzo veramente irrisorio, nel reparto oggettistica potrete trovare numerosi giocattoli di pregevole fattura, per un Natale sostenibile e ricco di emozioni.

Nei paragrafi successivi troverete le idee più sfiziose per sorprendere e deliziare i piccoli di casa senza alleggerire il portafoglio, nonché i prodotti top di gamma per strabiliare gli ospiti durante i pranzi con amici e parenti!

Eurospin pensa anche ai più piccoli: ecco le chicche in volantino

La prima proposta di Eurospin è dedicata alle cuoche in erba: se la vostra bimba ama armeggiare con piattini e posate in plastica, e non si perde un passaggio delle sue ricette preferite, “La mia prima cucina Ecoiffier” è il regalo perfetto per lei, disponibile a 29,99 euro. Questa mini postazione culinaria sui toni pastello contiene una seria di piccoli tegami, tazze ed alimenti vari. Dispone inoltre di un forno con sportello a vista e di una minuscola cappa, e risulta perfetta per i giochi con bambole e peluches. Per le giovani fan di “Masha e Orso”, invece, troverete il simpatico apparecchio di riproduzione “Masha racconta storie” per ascoltare le sue avventure, con tanto di libretto illustrativo colorato. E ad un prezzo davvero sorprendente: 19,99 euro!

Per quanto riguarda i bimbi, invece, la “Valigetta camion trasporta veicoli Il Giocoliere” offre la possibilità di manovrare molteplici vetture, e di stiparle poi in modo pratico e compatto per un agevole riordino della cameretta. Risulta inoltre assai agevole da trasportare, e può quindi diventare un’utile compagna di viaggio durante le lunghe trasferte fuoriporta. La troverete a 24,99 euro. Gli amanti delle costruzioni potranno infine sbizzarrirsi con il “Secchiello costruzioni Il Giocoliere“, a soli 11,99 euro: questo box in plastica contiene al suo interno numerosi mattoncini in stile lego, ma in versione maxi.

Eurospin, le proposte per festeggiamenti a 5 stelle

Veniamo ora alle offerte per gli adulti, a partire dal “Vin Santo del Chianti DOC Occhio di pernice“: questa bottiglia sottile ed elegante accompagnerà con stile le porzioni di panettone e pandoro, ed allieterà i palati a fine pasto all’imbattibile prezzo di 6,99 euro.

Se volete sorprendere invece i padroni di casa con un presente utile e di sicuro effetto, troverete i cestini con dolci tipici, pasta, salse, cioccolato e spumante a soli 19,99 euro!