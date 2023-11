Uomini e Donne, Michele ha mentito spudoratamente a tutti: Maria furibonda, Manuela delusa

Brutte notizie per la tronista Manuela. Arrivata una segnalazione su Michele e Maria De Filippi potrebbe prendere dei provvedimenti. Ecco cosa è successo

Manuela Carriero è la nuova tronista dell’attuale edizione di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Chi segue fedelmente i suoi programmi televisivi ha avuto modo di conoscerla qualche anno fa. Infatti ha partecipato a Temptation Island con l’ormai ex fidanzato Stefano Sirena. I due non avevano un rapporto di coppia sereno, dunque si sono messi alla prova nel reality delle tentazioni.

Lui non ha fatto altro che denigrarla e ciò l’ha spinta sempre più tra le braccia del tentatore Luciano Punzo. Non a caso sono andati via insieme dopo un falò con Stefano di fuoco. Filippo Bisciglia intervenne in seguito a uno schiaffo di lei dopo aver ricevuto ulteriori offese.

Purtroppo con Luciano la love story è giunta al capolinea e così la redazione le ha proposto il trono che non ha esitato ad accettare. Il video di presentazione ha commosso tutti, in quanto ha mai parlato del suo passato nel villaggio delle fidanzate. Proprio per questo ha invitato i corteggiatori a mettersi in gioco solo se mossi da nobili intenzioni.

Tra questo c’è il simpaticissimo Michele Longobardi, un napoletano che ha subito catturato l’attenzione. Gianni Sperti ha detto che gli ricorda vagamente l’attore Massimo Troisi. Manuela non ha nascosto il suo interesse, ma non riesce a fidarsi. Effettivamente dopo la segnalazione potrebbe passare da un dubbio a una conferma.

Segnalazione su Michele, corteggiatore di UeD

Michele ha sempre la battuta pronta e si mostra a suo agio davanti alle telecamere. Per questi motivi Manuela non crede alla sua buona fede. Sospetta della spiccata simpatia e del suo vivere la situazione con estrema disinvoltura. Inoltre in una delle ultime puntate lo ha ripreso per essere stato amichevole con una delle corteggiatrici.

A quel punto Michele le ha promesso che le prossime volte eviterà per non creare problemi alla loro conoscenza. Di recente è arrivata una segnalazione dall’influencer Amedeo Venza, il quale ha promesso che indagherà per vederci chiaro. Cosa è stato detto suo suo conto? Andiamo subito a scoprirlo.

“Si frequentava con una ragazza “

Leggendo il messaggio inviato da un utente social pare che Michele fino a qualche giorno prima della trasmissione sia stato fidanzato con una bella ragazza che vive a poche chilometri da casa sua. Di conseguenza l’influencer vorrà vederci chiaro.

Sicuramente si affronterà l’argomento nello studio nelle prossime registrazioni. Se avesse un fondo di verità, cosa farà Manuela? Lo eliminerà o gli darà una possibilità per farla ricredere? Per scoprirlo non ci resta che attendere.