Cristian Totti, spuntano le rare e inedite foto del suo 18esimo: tutti però sono concentrati sul vestito di Ilary

Cristian Totti ha spento 18 candeline e la festa è stata strepitosa, ma gli occhi dei presenti erano tutti puntati sulla madre Ilary Blasi

Ilary Blasi per mesi è stata al centro del gossip per via della separazione con Francesco Totti. All’inizio era stata data la colpa a Noemi Bocchi etichettata come il terzo incomodo, ma poi l’ex capitano della Roma è intervenuto per spiegare come sono andate realmente le cose.

La conduttrice dell’Isola dei famosi in un secondo momento è uscita dallo scoperto con l’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller, con il quale ultimamente ha fatto un viaggio in Turchia. Le foto pubblicate da entrambi sui rispettivi social Instagram confermano per l’ennesima volta che la love story va a gonfie vele.

Molti fan si sono chiesti se tornerà al timone della conduzione del reality della sopravvivenza, però per adesso la faccenda è avvolta nel manto del mistero. Per questo motivo non ci resta che attendere la messa in onda della nuova edizione.

Sicuramente adesso ha altro a cui pensare, come per esempio l’arrivo della maggiore età per il primogenito Cristian Totti. In queste ore ha spento le candeline e sono state condivise su Instagram degli scatti dai presenti. L’attenzione si è focalizzata sull’outfit della madre del festeggiato.

Ilary Blasi ruba al scena al figlio Cristian

Osservando le foto del viaggio in Turchia, si può notare un vestito verde aderente che ha messo in risalto le forme sinuose di Ilary Blasi. I like e i commenti positivi confermano il fatto che è amata e seguita anche sul web.

Di recente il primogenito ha compiuto 18 anni, una tappa importante nella vita di ognuno di noi perché vuol dire diventare adulti e di conseguenza la vita tende a cambiare. La festa è stata un successo con tanto di torta gigantesca e all’appello non poteva mancare appunto la madre.

L’abito della conduttrice fa impazzire i fan

Cristian Totti ha deciso di seguire le orme del padre dedicandosi allo sport del calcio. All’inizio qualcuno gli ha dato del raccomandato, ma poi è bastato vederlo in campo alle prese con il pallone per eliminare quest’etichetta. Qualche settimana fa è stata Ilary Blasi a scattargli una foto all’interno della sua nuova auto. Ovviamente con il volto coperto perché in quel periodo ancora minorenne. Adesso le cose sono cambiate.

Tutti sono concordi nel dire che somigli molto a entrambi i genitori, dunque era inevitabile che fosse dotato di un fascino inestimabile. Tuttavia era più evidente che Ilary Blasi gli avrebbe rubato la scena sfoggiando un abito lungo ed elegante adatto per l’evento.