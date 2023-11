Sonia Bruganelli, dopo due anni di Gf Vip rivela chi è la sua preferita: colpo basso per Signorini

Sonia Bruganelli a distanza di anni ha svelato il nome del suo concorrente preferito del primo Grande Fratello Vip di cui si è occupata. In realtà ha solo dato una conferma alla maggior parte dei telespettatori

Sonia Bruganelli si è fatta conoscere dai telespettatori italiani grazie al ruolo di opinionista per due anni consecutivi nel reality condotto da Alfonso Signorini. Il primo anno non è stato semplice perché accanto aveva Adriana Volpe, con la quale i battibecchi erano sempre dietro l’angolo.

In realtà a causa di Giancarlo Magalli le due donne non perdevano occasioni di punzecchiarsi a vicenda al punto tale che il conduttore è stato costretto a intervenire. Infatti a un certo punto si era stufato delle loro discussioni.

Per fortuna al posto di Adriana Volpe è stata contattata dalla produzione Orietta Berti e con lei le cose sono andate diversamente. Anche se avevano opinioni diverse, si era creata una bella intesa. Poi quest’anno da due opinioniste si è passati a una sola e stavolta all’appello è stata chiamata Cesara Buonamici.

Dopo due anni dal suo primo debutto in televisione, l’ex moglie di Paolo Bonolis a deciso di svelare uno dei suoi concorrenti preferiti. Lo ha fatto avvalendosi del suo profilo Instagram. I follower non avevano dubbi a riguardo.

Sonia Bruganelli non si nasconde più

La persona in questione ha saputo avere i riflettori puntati addosso per delle dinamiche avvincenti che ha creato all’interno della casa. Si tratta di una ragazza nota grazie a Uomini e Donne di Maria De Filippi. In passato si è proposto l’ex fidanzato Luca Onestini e dopo un po’ la produzione le ha permesso di fare la stessa esperienza televisiva.

Al Gf ha fatto parlare per la sua amicizia ambigua con Alex Belli e per questo motivo la moglie di lui Delia Duran è riuscita a convincere Alfonso Signorini a farla entrare nella casa. Tutti avranno capito sicuramente di chi si tratta.

Ecco la concorrente più chiacchierata di quella edizione

La giovane in questione non è altro che la bellissima Soleil Sorge. In tanti sono concordi nel dire che lei è stata una delle corteggiatrici del programma di canale 5 a costruirsi un piccolo spazio televisivo. Non a caso si è messa alla prova anche in un’edizione de L‘Isola dei famosi.

Sonia Bruganelli già in quel periodo mostrava palesemente la sua preferenza, dato che dava sempre l’immunità a lei. In questo modo non permetteva agli altri concorrenti di mandarla in nomination.