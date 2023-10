La padrona fa yoga ma quello che fa il suo cane è stupefacente: mai visto qualcosa del genere

La padrona decide di dedicarsi a se stessa e fare yoga, la reazione del cane lascia tutti senza parole, veramente virale.

Il web è ricco di video che vedono come protagonisti gli animali. I fedeli amici dell’uomo con i loro comportamenti spesso sorprendono sia i padroni che tutti coloro che li osservano. Le loro reazioni sono veramente spontanee e spesso si rivelano molto più vicino a noi di quello che possiamo pensare.

Prendiamo ad esempio il cane, dicono che sia il migliore amico dell’uomo e in fondo possiamo crederci senza troppe remore. I nostri pelosoni a 4 zampe amano stare in nostra compagnia.

Troppo spesso per via del lavoro o di altri impegni li lisciamo a casa per ore e ore e loro sentono inevitabilmente la nostra mancanza. Allora cosa fanno? Al nostro ritorno mettono in atto dei comportamenti veramente singolari che in fondo ci fanno sorridere.

Per il cane, il suo padrone è una sorta di guida, un capo branco da rispettare, seguire e perchè no? Anche imitare. Probabilmente proprio il grande amore che lo lega al suo umano lo porta a compiere gesti che poi diventano virali, come in questo caso. Guarda cosa fa questo cane.

La padrona fa yoga ma cosa fa il cane?

Lo yoga è un’attività che sta spopolando negli ultimi anni. Sono moltissime le persone che lo praticano, soprattutto le donne. Un esercizio fisico che, innanzitutto ti permette di riprendere in mano il rapporto con te stessa e in secondo luogo, di tenerti in forma in maniera molto dolce.

Un’attività che, come il pilates, si adatta veramente a tutti, anche a coloro che hanno un’età piuttosto avanzata o a chi non ha mai fatto attività fisica in vita sua. In realtà sembra che si è perfetta anche per gli animali…. Non ci credete?

Il cane che fa yoga

La padrona prende il suo tappetino per dedicarsi al suo allenamento quotidiano e fido decide di imitarla. Sì, esatto il cane, un enorme cucciolone di Golden Retriver si mette ad imitare ogni singolo movimento della sua padrona.

Il reel pubblicato su TikTok e su Instagram, come molti di quelli che vedono come protagonisti sia animali che bambini è divenuto virale in pochissime ore. Ad oggi ha superato i due milioni e mezzo di like, una cifra straordinaria per il web. Irresistibile.