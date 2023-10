Verissimo, Silvia Toffanin ha chiamato d’urgenza proprio lei | C’è però chi non gradisce: “Si vende per due soldi”

Silvia Toffanin piazza il colpaccio a “Verissimo”: dopo la rottura, la chiacchierata influencer racconterà la sua versione.

La conduttrice Silvia Toffanin sta scaldando i motori, in previsione di un weekend all’insegna del gossip nel salottino del suo talk-show. I canali social di “Verissimo” hanno infatti rilasciato un’anticipazione clamorosa circa l’imminente puntata di sabato 14 ottobre: la mattatrice veneta avrà modo di intervistare l’influencer Sophie Codegoni, reduce dalla rottura con l’ex fidanzato Alessandro Basciano.

I due si erano conosciuti nella casa del “GF Vip” e, nonostante i frequenti alterchi, erano usciti mano nella mano dal reality. In seguito, Basciano aveva effettuato una plateale proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, e si era inginocchiato davanti a Sophie a beneficio dei numerosi fotografi presenti.

L’influencer ha poi scoperto di essere incinta, e ha accettato dir rivelare a “Verissimo” – a fianco del fidanzato – il sesso del nascituro. Qualche mese più tardi Sophie ha dato alla luce Celine Blu, ma la nascita della piccola non ha cementato la coppia. Qualche giorno fa l’avvenente ex “Bonas” ha infatti affidato un comunicato ai social in cui ufficializzava la rottura da Alessandro Basciano.

Secondo Sophie, l’ex fidanzato si sarebbe macchiato di alcune responsabilità molto gravi, dichiarazioni che hanno subito spinto i followers ad ipotizzare un tradimento. Dopo poche ore è arrivata la smentita di Alessandro Basciano: da un letto di ospedale ha postato infatti un aggiornamento tra le sue Instagram stories in cui negava di aver indugiato a flirt clandestini.

Silvia Toffanin intervista Sophie Codegoni a “Verissimo”

La conduttrice Silvia Toffanin ha ottenuto un’intervista esclusiva da Sophie Codegoni: con ogni probabilità l’influencer lombarda vuoterà il sacco sulla fine della relazione, e la puntata di sabato 14 si prevede scoppiettante.

L’influencer e Alessandro Basciano, infatti, non si sarebbero lasciati in ottimi rapporti, e le rivelazioni di Sophie potrebbero scatenare un autentico vespaio in rete, per non parlare delle possibili reazioni dell’ex fidanzato. La giovane aveva rivelato la proprie fragilità anche nel corso di una puntata di “Casa chi”: Valerio Palmieri aveva infatti indagato in merito agli ipotetici tradimenti perpetrati da Basciano, e Sophie era scoppiata in lacrime in diretta. Aveva poi riferito: “Vorrei poterti dire di no, ma non è così. Non ti posso dire che non ci sono in mezzo persone. Ce ne sono. Ci sono tante cose che non si sanno. Ci sono cose molto dolorose“. Ecco il video:

“Verissimo” ospita Sophie: è boom di commenti

Gli spettatori di “Verissimo” non vedono l’ora di scoprire i retroscena del rapporto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, e molti utenti in rete hanno già espresso la propria solidarietà alla giovane mamma single.

Alcuni internauti, però, ritengono che Sophie stia ricercando ossessivamente l’esposizione mediatica. Ecco un commento emblematico: “Fabrizio Corona aveva ragione, che si vendono per 2 soldi, mamma e figlia!“. Voi che ne pensate?