Meteo: finalmente c’è la data precisa per l’addio al caldo | Cambio repentino delle temperature

Cambio repentino e inatteso delle temperatura, sembra proprio che l’estate stia ufficialmente per finire, scopriamo allora la data.

L’autunno sembra proprio che non voglia arrivare. Bello il caldo, questo è vero, ma quando non se ne può godere a pieno perchè ormai le ferie sono terminate per tutti, non è poi così piacevole come si può credere. Insomma, nonostante siano in molti ad amare le temperature estive, abbiamo bisogno di un clima che sia finalmente più fresco.

A proteggerci dal freddo e dalle pioggia ci ha pensato fino ad oggi l’anticiclone presente su tutto il Mediterraneo da alcune settimane. Questo è alimentato dalle correnti calde subtropicali che arrivano dal Morocco e dall’Algeria. Una situazione che sembra resterà invariata almeno fino al 10/12 di ottobre, quando finalmente ci potrebbe essere la svolta.

Quindi sembra proprio che dovremmo fare i conti con il caldo almeno per un’altra settimana e poi potemmo finalmente tirare fuori dall’armadio i vestiti autunnali per goderci il freddo.

Ci dispiace per i tanti appassionati di questo clima estivo, ma sembra proprio che le gite al mare stiamo per terminare, almeno fino alla prossima estate, salvo stravolgimenti dell’ultima ora.

La svolta di metà mese

Un autunno che si fa attendere ma che tutti sappiamo bene che prima o poi dovrà arrivare. Tutti pronti con cappotti, sciarpe e cappelli, perchè sembra proprio che a metà mese tutto potrebbe cambiare. Le date da segnare sul calendario sono quelle del 14 e del 15 ottobre.

Proprio in questi giorni sembra che un fronte freddo potrebbe arrivare fino a noi dal Nord Atlantico e quindi infiltrarsi nell’alta pressione e indebolirla in maniera definitiva. Si attendono quindi, venti forti e addirittura temporali su tutta l’Italia, con l’arrivo ufficiale dell’autunno che è ormai in ritardo.

Previsioni a lungo termine

Il caldo diurno che stiamo vivendo in queste settimane, potrebbe dar vita anche a fenomeni intensi con piogge importanti e un freddo improvviso che potrebbe coglierci anche impreparati. Ovviamente, come ben saprete, quando si parla di lungo termine tutto può cambiare, quindi non è detto che poi questo succeda verrete.

Il vero rischio che corriamo è che l’autunno faccia solo una breve apparizione, per poi lasciare di nuovo il posto a qualche giorno di caldo intenso. Probabilmente le piogge rinfrescheranno l’aria e alla fine questo autunno tanto atteso arriverà veramente. Staremo a vedere.