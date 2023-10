Rai, è morto a 84 anni: il volto noto ha lasciato il mondo della tv in lacrime

Pesante lutto in Rai: lo storico collaboratore si è spento improvvisamente, arriva la reazione affranta dell’amato showman siciliano.

Nel 2023 il mondo dello spettacolo ha perso alcune pietre miliari e, nelle ultime ore, un altro amato personaggio dello show-business si è spento all’età di 84 anni.

Se Mediaset si è vista privare di Maurizio Costanzo e Silvio Berlusconi, infatti, anche La7 ha affrontato la dipartita del noto giornalista Andrea Purgatori, autore di numerose inchieste dai contenuti scottanti.

Per quanto riguarda la scuderia Rai, invece, tocca allo showman siciliano Fiorello issare la bandiera nera. Il conduttore di “Viva Rai2!” ha infatti appreso la notizia della dipartita del suo storico collaboratore Tommaso Accardo, noto al grande pubblico con il diminutivo Tommasino.

Il 2 ottobre 2023 Fiorello ha dedicato all’amico un commosso post sui social, ed i fan della coppia hanno immediatamente espresso la loro solidarietà al conduttore catanese.

Rai, Fiorello si congeda da Tommasino Accardo

Tommaso Accardo è venuto a mancare lunedì 2 ottobre 2023, e Fiorello ha scelto di dedicare un pensiero commosso all’amico con un post sul social di Elon Musk.

Lo showman ha caricato una foto in compagnia della sua spalla risalente ai tempi d’oro della coppia, ed ha commentato con il sobrio inciso: “Ciao, Tommasino“, inserendo anche l’emoticon delle mani giunte in preghiera. Coppola siciliana, iconici baffetti ed immancabili bretelle, Tommaso Accardo si è conquistato negli anni un posto preferenziale nel cuore del celebre conduttore, e ha inoltre prestato il volto ad alcuni spot televisivi e cameo cinematografici. L’ultima collaborazione con Fiorello risale al lontano 2008, quando Tommasino presenziò ad una puntata del format “Viva Radio 2… Minuti”, e da allora le sue apparizioni pubbliche si diradarono notevolmente. Ciò nonostante, il mattatore siciliano non ha certo dimenticato il suo sodalizio artistico ed umano con l’amico, e ha scelto di regalargli un ultimo guizzo di notorietà sui social.

La reazione della rete

Numerosi utenti si sono accodati al cordoglio di Fiorello e dei parenti di Tommasino, ed alcuni di essi hanno ripescato dal web alcune clip del passato per ricordare con un sorriso l’attore trapanese.

Un internauta lo ricorda così: “Io l’ho conosciuto. Era un uomo buono, gentile e dolcissimo… Ho chiesto se potevo fargli la foto, e si mise in posa. Aveva la bontà e l’innocenza di un bambino“. Un altro ha commentato invece: “Mi dispiace tantissimo, era un mito. Condoglianze alla famiglia, e che lui riposi in pace. Ciao, Tommasino“.