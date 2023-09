Federico Fashion Style, terribile tegola gli si spacca addosso: ora non può più farlo

L’hair stylist Federico Fashion Style deve affrontare uno scoglio imprevisto: l’ex moglie lo ha messo all’angolo, è sfumata ogni speranza.

L’ultimo biennio si è rivelato particolarmente intenso ed impegnativo per il parrucchiere delle star Federico Fashion Style: egli ha infatti affrontato pubblicamente il divorzio dall’ex moglie Letizia Porcu e, di conseguenza, la perdita della sua quotidianità con la figlia Sophie Maelle.

A gennaio 2023, inoltre, il parrucchiere di Anzio ha sfruttato il salottino televisivo di Silvia Toffanin per compiere un coming out clamoroso di fronte al pubblico di Mediaset, ed ha riferito: “La nostra storia è stata vera, reale, per 17 anni. Due anni e mezzo fa io le ho detto: ‘Provo per te un bene immisurabile, ma non posso darti ciò che desideri’…“.

Federico Fashion Style aveva poi aggiunto: “Non c’era alcuna perplessità sulla nostra storia, stavamo insieme realmente. Poi ho capito che non poteva più andare“.

Del resto, l’hair stylist aveva confidato a Letizia Porcu le proprie inclinazioni sessuali ben prima dell’annuncio del divorzio, e i due coniugi conducevano – ormai da tempo – vite separate sotto lo stesso tetto.

Federico Fashion Style e la complicata separazione dall’ex moglie

Inizialmente, Letizia Porcu avrebbe accolto con affetto e comprensione le rivelazioni di Federico, salvo poi ufficializzare la sua nuova relazione sui social, e incaricare i propri legali di ottenere condizioni favorevoli in merito al divorzio.

L’hair stylist aveva infatti riferito a “Verissimo”: “Sono contento per Letizia… Certo, il suo nuovo compagno è totalmente diverso da me. Io voglio che sia felice, anche se ultimamente non si comporta benissimo con me, non facendomi vedere tante volte mia figlia. Io speravo che il nostro rapporto rimanesse unito, senza tutto questo astio. Se fossi stato cattivo, l’avrei sposata… Lei sapeva della mia sessualità, perché succedeva che la gente parlava. Mi scrivevo con qualcuno, e la gente le mandava gli screenshot“. Purtroppo, le cause di divorzio si trascinano spesso per lunghi mesi, talvolta per anni, e il procedimento legale ha recentemente costretto Federico Fashion Style ad una rinuncia assai pesante. Secondo quanto riferito dall’esperta di gossip Deianira Marzano, il parrucchiere avrebbe dovuto presenziare all’undicesima edizione del reality “Pechino Express”, in partenza la prossima primavera, ma egli ha computo un’amareggiata marcia indietro a causa del contenzioso legale tutt’ora in corso con l’ex moglie.

Gli altri nomi in lizza per Pechino Express

Se Federico Fashion Style deve accantonare il suo sogno televisivo, almeno per il momento, altri potenziali concorrenti rampanti sono pronti a mettersi alla prova nel format di Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Secondo il giornalista Nicola Melillo, approderanno al reality gli ex volti di “Amici” Aka7even ed LDA, e si uniranno all’avventura anche Enzo Salvi, Jake La Furia e Nicola Ventola. Sfuma invece la partecipazione di Sophie Codegoni: il fidanzato di quest’ultima, Alessandro Basciano, le avrebbe infatti chiesto di rinunciare all’adrenalinico viaggio sotto le telecamere di Sky.