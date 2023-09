Ilary Blasi, a distanza di tempo la reale motivazione del divorzio: altro che incompatibilità di carattere e tradimenti

Ilary Blasi, a distanza di parecchio tempo, arriva ora il reale motivo dell’divorzio. E non centrano nulla le divergenze caratteriali!

Ora sta vivendo un momento decisamente magico in compagnia dell’affascinane imprenditore tedesco Bastian Muller la splendida Ilary Blasi, ma fino a un anno fa la situazione per lei era ben diversa. La showgirl romana era difatti sulla bocca di tutti per la sua separazione dal marito dal quale è già divorziata.

Con lui è stata insieme praticamente una vita. Il loro matrimonio è stato trasmesso in TV e insieme hanno rappresentato per tanto tempo il ritratto della coppia ideale. Hanno costruito una splendida famiglia mettendo al mondo ben tre figli quali Christian, Chanel e la piccola Isabel. Ora i ragazzi abitano tutti nella famosa villa all’Eur insieme alla loro celebre mamma.

E il loro papà, a quanto pare, dopo aver preso una casa in affitto nel cuore della Capitale con la sua nuova compagna Noemi Bocchi, vorrebbe prenderne un’altra sita più vicina a quella dove tuttora vivono le loro creature. E lo vorrebbe fare con il preciso scopo di riuscire a vederle a viverle di più.

Ilary Blasi, arriva la reale motivazione del divorzio

Certo per Chanel e i suoi fratelli non deve essere stato facile, soprattutto all’inizio, gestire la fine del matrimonio dei loro genitori visto che stiamo parlando di due persone molto note e amate dal grande pubblico. Ora però pare che la situazione sia più serena anche per loro. Tuttavia il chiacchiericcio intorno all’ex coppia non si ferma affatto.

Adesso poi si parla della reale motivazione che avrebbe portato i due a dirsi addio. E, a quanto pare, non centra assolutamente nulla con la loro incompatibilità di carattere, come si è sovente supposto. A rivelarlo è stato lo stesso Francesco Totti nell’unica intervista che a concesso. E l’ha concessa al Corriere della Sera.

Francesco l’aveva trascurata

Qui il calciatore ha aperto a lungo il suo cuore e si è tolto non pochi sassolini dalla scarpa. In poche parole ha svelato che quando ancora erano sposati e vivevano sotto lo stesso tetto, lei stava molto fuori casa e più del previsto a Milano. Adduceva come motivazione il lavoro. Fatto sta che poi lui ha iniziato a dare ascolto ad alcune voci che sostenevano che non fosse proprio così.

E quando a dirglielo sono state persone amiche ha deciso di indagare. Alla fine avrebbe trovato sul cellulare della moglie messaggini che gli avevano fatto intendere che lei si frequentasse e sentisse con altri uomini. Lui ne ha sofferto ma ha anche dichiarato che l’aveva trascurata nell’ultimo periodo che non era stato facile per lui perché coincideva con l’abbandono al calcio giocato.