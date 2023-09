Giuseppe Garibaldi va fuori di testa per la gieffina: “Mi fa uscire pazzo” | Ormai è evidente a tutti

Giuseppe Garibaldi, l’inquilino è andato proprio fuori di testa per lei. Lei che lo fa uscire pazzo.

Ci siamo, il momento delle confidenze, quelle vere, forti e sincere, è arrivato. Del resto inizialmente i concorrenti dovevano conoscersi almeno un po’ prima di lasciarsi andare in tale direzione. Sono nate le prime simpatie e le prime amicizie, oltre che antipatie. E ciò è ormai abbastanza palpabile anche osservando con attenzione le nomination e le varie confessioni dei partecipanti.

E non parliamo solo di quelle che si svolgono all’interno del mitico confessionale. Se ormai è chiarissimo che se tra Beatrice Luzzi e la cuoca Rosy non scorra affatto buon sangue, ora si è capito che l’attrice non veda di buon occhio nemmeno Massimiliano Varrese. In ogni caso pare che l’antipatia sia reciproca.

Paolo ha chiarito con Griselda il fatto che tra di loro non ci possa essere nulla di più di una bella amicizia. Lei ha detto chiaramente, anche alla Petris., che lui era fuori strada dal momento che lei non ha mai provato un sentimento speciale per lui. Fatto sta che ora pare che Giuseppe Garibaldi, tra i preferiti del pubblico, si sia preso una bella cotta.

Giuseppe Garibaldi è pazzo di lei

Ovviamente, come hanno sottolineato anche coloro che hanno vissuto in tempi passati un’intensa esperienza all’interno della Casa Più Spiata D’Italia ogni situazione, così come ogni singola emozione, viene fortemente amplificata. E ciò capita perché si è rinchiusi tra quattro mura con un gruppo di persone che sostanzialmente non si conoscono e che non si può rapportarsi con altre.

Inoltre non c’è mai un gran da fare e questo porta a vivere le giornate e le serate in una maniera nettamente diversa rispetto alla propria quotidianità. In ogni caso ora il bidello ha aperto il suo cuore a Massimiliano mentre si trovano in cucina. E nel farlo ha svelato senza tanti giri di parole di essere pazzo di lei. Chi è la fortunata? Fuori il nome.

Samira Lui, il suo sogno

Si tratta della bellissima Samira Lui. In ogni caso le sue parole non stupiscono dal momento che i telespettatori avevano notato quanto lui la osservasse e la cercasse di continuo. ” Bella, alta, mora, riccia, carnagione scura… mi fa uscire pazzo”, questa la sintesi del suo discorso. Fatto sta che ha anche fatto intendere che per lui rimane un sogno perché lei è fidanzata.

L’attore ha fatto capire che si era accorto di tutto ciò notando di come lui la fissasse per minuti interi quando si trovano a tavola. Lei, dal canto suo, pur essendo molto gentile con lui, non si è mai spinta oltre dal momento che è per l’appunto impegnata e che lo veda con molta probabilità soltanto come un amico.