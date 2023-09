“Hanno passato la notte insieme”: Belen già dimenticata | Questa è davvero difficile da digerire

“Hanno passato la notte insieme”, la bellissima Belen è stata già archiviata. I fan sono senza parole.

Se parliamo di lei basta solo pronunciare il suo nome di battesimo per capire di chi stiamo parlando. E ciò lo possiamo fare non solo perché lei è famosissima ma anche perché è considerata da anni una vera diva nel nostro Paese. Non per nulla qualsiasi cosa dica o non dica, faccia o non faccia, diventa fonte di grandissimo interesse.

Le sue foto e le sue veloci clip che lei condivide sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram diventano in men che non si dica virali, così come le sue Stories. Fatto sta che ora, dopo l’ennesima crisi con tanto di allontanamento dal marito Stefano De Martino, ha cominciato a vivere un nuovo amore.

Inizialmente lei non si era esposta e quando erano uscite le prime foto rubate che li vedano insieme, sebbene non in atteggiamenti troppo compromettenti, molte persone vicino a lei avevano cominciato a dire che fossero soltanto amici. Amici di vecchia data per la precisione. E così poco dopo lei aveva pubblicato tanti scatti, anche vintage, che li ritraevano insieme.

Belen, la diva argentina è stata già dimenticata

Osservandoli si capiva che si volevano un gran bene ma non parevano veri e propri scatti di coppia. Tanto più che lui, secondo alcune fonti, era sparito. Poco dopo però Belen si è mostrata sempre sui Social in sua compagnia per una romantica e alquanto avventurosa vacanza sulle Dolomiti con il suo Elio Lorenzoni, manager quarantenne bresciano.

Lei è apparsa molto felice e insieme mentre i due parevano il ritratto della felicità. E ciò ha chiaramente rappresentato una vera e propria coccola per l’anima per i suoi numerosi fan. Fan che aspettano di conoscere i suoi prossimi progetti lavorativi dopo che ha concluso la sua collaborazione con Mediaset. Fatto sta che ora è arrivata un’altra doccia fredda. Pare infatti che lei sia stata già dimenticata.

Stefano beccato con lei, ” hanno passato la notte insieme”

No, l’uomo che l’ha dimenticata non è Elio ma Stefano. Lo showman campano che è super lanciato nella sua professione sia in TV sia a Teatro, avrebbe un nuovo amore. I paparazzi di Chi lo hanno immortalato con una bella ragazza di nome Martina. I due sarebbero andati a cena e poi avrebbero ” passato la notte insieme”.

Dunque a quanto pare sia lui sia lui sia Belen si sono rifatti di già una vita dal punto di vista sentimentale. E a questo punto pare che per loro non sia possibile ora come ora ripensare a una riconciliazione. Ovviamente dovranno sentirsi per Santiago, il figlio che hanno in comune, ma come coppia almeno adesso pare che per loro non ci sia nulla da fare.