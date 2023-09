Alfonso Signorini insultato in malo modo: parte la ‘rissa’ dopo poche ore dall’inizio del Gf

Alfonso Signorini, preso a male parole dopo la messa in onda del nuovo Grande Fratello.

Ci siamo, ormai è partita la nuova edizione del padre di tutti i reality. Si erano preannunciati grandi cambiamenti che ci sono stati di certo stati. E lo abbiamo notato fin dal suo nome visto che sono stati tolte le aggiunte Nip e Vip che provocano l’orticaria a Pier Silvio Berlusconi. E così da quest’anno ne faremo a meno.

Ed ecco entrare nella Casa Più Spiata D’Italia sia personaggi famosi che ancora sconosciuti ma che ben presto tali non saranno più. Fatto sta che ora come ora in Rete non si parla praticamente d’altro. A incuriosire in particolar modo i telespettatori, che sono stati molto numerosi nel corso della prima puntata, è stata anche la scelta di inserire nuovamente l’esperienza del tugurio.

A dare un’aria ulteriore di normalità e di semplicità è la decisione di chiamare i concorrenti che per ora sono 15 semplicemente inquilini. Basta dunque con le definizioni vipponi o gieffini, tanto usate in passato. Insomma, la rivoluzione al GF è da poco incominciata ma a quanto pare non mancano le prime gatte da pelare per Alfonso Signorini, con tanto di insulti.

Alfonso Signorini, a GF appena iniziato insultato pesantemente

E alcuni riguardano lui e la sua persona. Diciamo che a quanto pare non tutti hanno graditi i cambiamenti che sono stati apportati al gioco, perché in tale chiave dovrebbe essere visto e vissuto. Così come può essere che un concorrente non convinca pienamente alcuni telespettatori mentre altri impazziscano letteralmente per lui.

Diciamo che le parole, decisamente forti, o meglio veri e propri insulti, che ha ricevuto il conduttore pubblicamente sui Social fanno particolarmente male dal momento che sono state pronunciate da un ex partecipante. Parliamo di un giovane e affascinante uomo che ha trovato l’amore proprio all’interno della Casa Più Spiata D’Italia. E ciò è accaduto lo scorso anno. Chi è? Fuori il nome!

Daniele Dal Moro, affronto frontale al conduttore

Stiamo parlando di Daniele Dal Moro che si è fatto conoscere ad ampio raggio per la sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne. Al GFVIP7 ha conosciuto Oriana Marzoli che è arrivata seconda alla finalissima e con lei fa ancora coppia fissa, tra alti e bassi. Il giovane ha preso male alcune dichiarazioni di Signorini che ha rilasciato a Verissimo.

Qui aveva dichiarato, senza tanti giri di parole, che lo scorso anno avevano sbagliato a scegliere il cast. E Daniele l’ha presa molto male. E così lo ha definito “Pelato Infame!”. Lo sfogo non è passato inosservato ed è diventato in men che non di dica virale. Ora si aspetta una replica da parte del conduttore che è al momento pare molto soddisfatto della nuova edizione del GF.