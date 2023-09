Disastro Ilary Blasi, la notizia che nessuno sperava è appena arrivata: fatta fuori così

Il futuro della conduttrice Ilary Blasi è ormai in bilico e di recente è arrivata una notizia che non farà di certo piacere ai suoi fan.

Nel corso dell’ultimo anno per Ilary Blasi sono arrivati tutta una serie di colpi di scena con cui fare i conti. Dal punto di vista privato ha annunciato il divorzio dal marito Francesco Totti ed i due hanno messo fine al loro matrimonio dopo tanti anni insieme.

Dal punto di vista lavorativo è tornata al timone dell‘Isola dei Famosi senza però convincere il pubblico e lo confermano i dati di ascolto. Una situazione che adesso rischia di peggiorare visto che non solo il suo futuro è in bilico ma potrebbe essersi aggiunta una ulteriore brutta notizia. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa sta succedendo.

Ilary Blasi, il suo futuro è in bilico: cosa sta succedendo

Durante la presentazione dei prossimi palinsesti televisivi in molti hanno notato la particolare assenza della Blasi. A quanto pare gli ascolti messi a segno con l’ultima edizione dell’Isola sembrano non convincere più i vertici della Mediaset e nemmeno Pier Silvio Berlusconi. Questi ha infatti parlato di futuro in bilico per la ex signora Totti che dovrà quindi attendere ancora.

Non è quindi ancora dato sapere cosa ha in serbo per lei la rete televisiva Mediaset. Per questo motivo alcuni giorni fa ha preso piede una clamorosa ipotesi ossia una nuova occasione per lei in Rai e soprattutto per un ruolo importante. Una voce che ha infiammato i suoi fan ed il pubblico ma che in realtà potrebbe essere totalmente infondata.

Ilary Blasi, arrivano brutte notizie: tutti i dettagli

Secondo una clamorosa indiscrezione arrivata alcuni giorni fa, la Blasi sembrava essere in lizza per un nuovo ruolo in Rai. Il suo nome è finito infatti sulla lista delle possibili prossime co-conduttrici di Amadeus durante il prossimo Festival di Sanremo. Per lei sarebbe stato un gradito ritorno visto che ha già ricoperto questo ruolo nel 2006 con Giorgio Panariello e la collega Victoria Cabello.

Il portale Dagospia ha fatto il punto sulla prossima edizione della nota kermesse musicale e rivelato come questa sia in realtà una notizia del tutto infondata. A quanto pare la conduttrice non è stata presa in considerazione per un ruolo sul palco dell’Ariston. Una notizia che senza dubbio complica tutto per la conduttrice che rischia di restare a bocca asciutta in vista dei prossimi mesi.