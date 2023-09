Alfonso Signorini, la terribile confessione è arrivata come un fulmine a ciel sereno: “Problemi con la legge” | Cosa sta accadendo

Il conduttore Alfonso Signorini ha perso un possibile concorrente del Grande Fratello a causa di alcuni problemi con la legge.

Preparare la prossima edizione del Grande Fratello non si è rivelata essere un’impresa semplice per Alfonso Signorini.

Il conduttore si è infatti ritrovato a dover gestire alcune richieste da parte dei vertici della Mediaset.

Dal cast di volti noti ha infatti eliminato alcune categorie quali quella delle influencer, di coloro che gestiscono un profilo Onlyfans ed infine coloro considerati troppo trash.

Come se non bastasse il giornalista si è ritrovato a dover fare a meno di un possibile concorrente e questo a causa di alcuni problemi con la legge ma vediamo di chi si tratta.

Grande Fratello, le ultime sul cast: lui non ci sarà

In vista della prossima edizione del reality sono arrivate poche conferme per quanto riguarda il cast. Il conduttore ha infatti ufficializzato solo il profilo dell’ex sportivo Alex Schwazer che racconterà senza dubbio il periodo buio del doping. Inoltre l’attrice Beatrice Luzzi e il giornalista Giampiero Mughini hanno confermato il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia tra poco più di 10 giorni.

Oltre alle tante conferme in questi giorni sono arrivate anche tutta una serie di smentite o di rivelazioni su volti noti bocciati o durante i provini o addirittura prima dell’incontro con gli autori. Uno di questi nomi è quello dell’attore Edoardo Costa finito fuori dalle scelte del giornalista per questioni legali ma vediamo cosa viene fuori.

Edoardo Costa, bruciante esclusione dal GF: il motivo

Nelle scorse settimane il nome di Costa è quindi tornato al centro dell’attenzione a causa di questa bocciatura in vista del GF. Durante un suo intervento ai microfoni di Novella 2000, Ilaria Bussadori in qualità di sua agente ha rivelato: “È tutto vero. La volontà di farlo partecipare c’era ma i problemi che ha avuto con la legge anni fa non si sposano con la politica del reality, che vuole concorrenti con la fedina penale pulita”.

L’ex attore è stato all’epoca assolto da tutte le accuse ma è andato comunque incontro ad un procedimento penale. Considerato questo precedente e la regola che da sempre prende in considerazione la fedina penale del concorrente, Costa è quindi stato escluso a priori dal reality. Il pubblico che sperava quindi di rivedere sul piccolo schermo l’ex noto volto di Vivere dovrà rassegnarsi e accontentarsi quindi della presenza della Luzzi che dal canto suo non ritroverà quindi il suo ex collega di set.