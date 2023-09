Pierpaolo Spollon, parole da brividi: “Sta per morire” | Confessione tristissima su di lui e inaspettata

Alcune dichiarazioni a sorpresa di Pierpaolo Spollon preoccupano i fan della fiction DOC: ecco cosa potrebbe succedere.

L’attore Pierpaolo Spollon negli ultimi anni ha raccolto grande successo tra il pubblico grazie anche ad alcuni ruoli che lo hanno reso iconico.

Per questo motivo è anche uno degli attori italiani più seguiti dal pubblico sui social.

Attraverso il suo profilo Instagram ha in queste ore lanciato un sondaggio sulla prossima stagione della fiction DOC – Nelle tue mani che farà ritorno in prima serata su Rai 1 all’inizio del prossimo anno.

L’attore ha fatto riferimento alla morte di un personaggio ed i fan adesso sono preoccupati ma vediamo cosa sta succedendo davvero.

DOC – Nelle tue mani, il ritorno in Rai e lo spoiler di Spollon: i dettagli

Dopo il grande successo delle prime due stagione, il prossimo anno in prima serata su Rai 1 farà ritorno la nota fiction con protagonista l’attore Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti. Con lui faranno il loro ritorno alcuni dei personaggi più amati come Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli, e appunto Riccardo, interpretato da Spollon.

Come accaduto durante la prima e la seconda stagione ci saranno anche delle new entry ed il pubblico potrebbe anche ritrovarsi a gestire alcune perdite importanti. Per esempio lo scorso anno i telespettatori hanno assistito alla scomparsa del personaggio di Lorenzo Lazzarini interpretato da Gianmarco Saurino. Ipotesi che sembra spaventare il pubblico anche a causa dell’ultimo movimento social di Spollon.

Pierpaolo Spollon, l’inaspettata domanda su Instagram: i dettagli

Il noto attore è tornato da poco sul set della fiction con tutti i colleghi. Di recente ha anche pubblicato alcune immagini dal set accompagnate da un sondaggio con una domanda shock ossia “Chi morirà in DOC3?”. Spollon oltre la domanda ha anche dato alcune possibili risposte ossia Io, Riccardo Bonvegna, ossia il suo personaggio, o la recitazione. Un sondaggio quindi prettamente ironico ma che ha acceso un piccolo campanello d’allarme nei fan.

Secondo alcuni telespettatori senza dubbio il sondaggio è ironico ma allo stesso tempo questo potrebbe essere un indizio in vista del futuro. Dopotutto si tratta di un medical drama con protagonisti dei medici che si trovano quindi in ospedale. Inoltre come abbiamo detto già nelle scorse stagioni della fiction sono usciti di scena alcuni dei personaggi più amati ed importanti. Per sapere come andranno le cose però il pubblico dovrà attendere la sinossi ufficiale o la messa in onda dei primi appuntamenti.