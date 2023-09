Alberto Matano fatto fuori dalla Rai: una collega famosissima prende il suo posto | Indiscrezione clamorosa

Brutte notizie per il conduttore Alberto Matano che deve guardarsi le spalle da una collega: vuole il suo posto.

Alberto Matano è ormai una presenza fissa nel pomeriggio di Rai 1 e per il grande pubblico della rete televisiva di Viale Mazzini.

Da diversi anni è infatti il padrone di casa di uno degli appuntamenti più attesi ossia quello con La Vita in Diretta.

Il pubblico sembra non riuscire a fare a meno di lui e per questo tutti si sono detti soddisfatti quando questi è stato confermato in vista della prossima edizione. Questa nuova serie di appuntamenti rischia però di essere l’ultima per lui.

Stando infatti ad una recente e clamorosa indiscrezione vi è una nota collega che si prepara a prendere il suo posto ma vediamo di chi si tratta e come stanno le cose.

Domenica In, il ritorno di Alberto Matano: le ultime

Al termine della scorsa edizione del format Matano ha confermato il suo ritorno al timone di una nuova edizione in vista di settembre. Le sue dichiarazioni sono poi state confermate durante la presentazione dei prossimi palinsesti della rete televisiva andata in scena lo scorso mese di luglio. Allo stesso tempo però le parole dello stesso conduttore hanno aperto un piccolo giallo perché secondo alcuni la prossima potrebbe essere la sua ultima edizione alla guida del noto talk.

Ipotesi alimentata in queste ore da una nuova clamorosa indiscrezione lanciata da Dagospia. Secondo il noto portale il posto di Matano potrebbe essere a rischio in vista del prossimo futuro e questo a causa dei piani di una nota collega ossia Nunzia De Girolamo.

Nunzia De Girolamo, le ultime sui suoi prossimi obiettivi: i dettagli

Il noto portale ha ipotizzato una clamorosa ascesa per l’ormai volto fisso della Rai. Questa estate la rete le ha assegnato la guida di Estate in Diretta mentre nella prossima stagione farà ritorno in seconda serata con Ciao Maschio. Secondo Dagospia però il vero obiettivo della giornalista sembrerebbe essere proprio il timone de La Vita in Diretta.

Un obiettivo non semplice ma come riferisce il noto sito senza dubbio la De Girolamo può contare su una forte amicizia con Giorgia Meloni, Matteo Salvini e il PD grazie al matrimonio con Francesco Boccia. Una situazione senza dubbio positiva per lei che però deve fare i conti con i risultati che Matano è in grado di mettere a segno. In tal senso potrebbero essere fondamentali i dati di ascolto dei prossimi mesi.