Milena Miconi costretta a rinunciare a lui: la tristissima notizia arrivata all’improvviso

L’attrice e ballerina Milena Miconi ha fatto una del tutto inaspettata rivelazione sulla sua carriera: perso un ruolo importantissimo.

Di recente il nome di Milena Miconi è tornato al centro dell’attenzione. L’attrice ha alle sue spalle una lunga carriera ma si è parlato molto di lei anche perché è stata una protagonista dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip.

L’ex ballerina si è distinta rispetto al resto del gruppo grazie alla sua empatia e la sua dolcezza.

La Miconi è stata una delle poche concorrenti a non essere mai ripresa da Signorini per i modi o per alcune frasi fuori luogo.

Senza dubbio è stata di grande aiuto la sua esperienza lavorativa ma proprio in tal senso la Miconi ha di recente fatto una incredibile ammissione.

Milena Miconi, la sua lunga carriera: un rifiuto clamoroso

La Miconi è stata quindi una concorrente speciale del GF Vip ed è stata anche premiata dal pubblico in quanto arrivata fino alla finale dell’ultima edizione andata in onda. L’ex ballerina non ha vinto ma ha raggiunto comunque un traguardo molto importante per lei che ha scelto di mettersi in gioco nonostante le tante paure e la lontananza dalle sue figlie. Nel corso di una recente intervista Milena ha confermato quindi di aver raggiunto i suoi obiettivi in Casa.

Allo stesso tempo e nel corso della stessa intervista la Miconi ha però fatto anche alcune inaspettate rivelazioni. Una in particolare ha stupito in quanto l’ex Gieffina ha rivelato di essersi vista costretta a rifiutare un ruolo importantissimo per una nota serie televisiva americana ma vediamo come sono andate davvero le cose.

Milena Miconi, un secco no: tutti i dettagli

La Miconi si è raccontata nel corso di una recente intervista al settimanale Chi. L’ex ballerina ha parlato degli inizi e di una importante offerta di lavoro per entrare nel cast di Baywatch: “Mi cercarono, feci il provino e mi scelsero. Oggi potrei dirle qualsiasi cosa ma all’epoca decisi di restare in Italia“. Una scelta senza dubbio difficile da fare ma che si è poi rivelata essere comunque giusta perché subito dopo è poi divenuta un volto del Bagaglino.

Quella si è poi rivelata essere per Milena la svolta dal punto di vista professionale e non a caso il programma le ha permesso di divenire davvero famosa in Italia. In ogni caso quindi la Miconi sembrerebbe non essersi mai pentita di quel secco e netto rifiuto.