Paola Barale, confessione da brividi proprio su di loro: volevano ‘costringerla’ a farlo contro la sua volontà | Parole durissime

La nota showgirl e scrittrice Paola Barale ha fatto una inaspettata confessione su una delle sue più grandi delusioni.

Il nome di Paola Barale è di recente tornato al centro dell’attenzione e questo soprattutto dal punto di vista lavorativo. La showgirl ha infatti parlato di nuovi progetti ed in tal senso sembrava essere tutto fatto per la prossima edizione del Grande Fratello.

Secondo gli addetti ai lavori il suo profilo sarebbe infatti stato valutato per il ruolo di opinionista del reality assegnato però poi alla giornalista Cesara Buonamici.

Non una bella notizia per la showgirl che però ha di recente parlato di quale sia stata la più grande delusione per lei.

Durante una sua intervista a cuore aperto ha rilasciato alcune dichiarazioni con al centro un amatissimo format della televisione italiana.

Paola Barale, le sue ultime esperienze: una grande delusione

Nel corso degli ultimi anni la Barale si è messa in gioco in ruoli diversi tra di loro. In particolare ha fatto una nuova esperienza come scrittrice ed alcuni mesi fa ha pubblicato il suo libro dal titolo Non è poi la fine del mondo in cui ha parlato di alcuni temi della sua vita privata. Prima però ha scelto di mettersi in gioco come concorrente del format Indovina la Canzone e soprattutto come ballerina di Ballando con le Stelle.

Questa esperienza in particolare non si è rivelata essere per lei semplice come sperava. Inoltre, la showgirl nel corso di una recente intervista ha ammesso di non essersi trovata bene ed ha anche lanciato delle accuse ben precise soprattutto contro i membri della giuria.

Ballando con le Stelle, la versione della Barale: i dettagli

Il portale BlogTivù ha riportato alcune parole della Barale ai microfoni di Liberrima Lecce. La showgirl ha parlato di Ballando e rivelato: “È stato veramente pesante ed io non ho aderito a questo perché è diventato gossip, quindi non è andata come avrei voluto. Sono dispiaciuta perché lo pensavo diverso“. La Barale si è scagliata anche contro la giuria troppo litigiosa secondo il suo punto di vista.

In merito ha sottolineato: “Non andavo d’accordo con nessuno di loro. Io non ero funzionale perché non gli davo quello che volevano, loro volevano io mi arrabbiassi. Io non amo il gossip, sono riservata“. La showgirl ha quindi in parte preso tutto il positivo che poteva dal programma ma allo stesso tempo questi si è rivelato essere per lei comunque una delusione.