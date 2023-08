Gerry Scotti vicinissimo alla collega famosissima: i due hanno un progetto segreto | Di chi si tratta

Il conduttore Gerry Scotti è finito al centro di alcune inaspettate rivelazioni di una sua nota collega: ormai sono inseparabili.

Gerry Scotti è uno dei nomi più amati dal pubblico e non solo. Il noto conduttore è infatti uno dei volti che la Mediaset sembra apprezzare di più. In tal senso la prossima stagione televisiva per lui sarà ricca di importanti appuntamenti.

Durante la presentazione dei prossimi palinsesti il suo nome è stato infatti associato a ben quattro format e saranno tutti dei graditi ritorni.

Non è però finita qui perché Scotti potrebbe a quanto pare essere al centro di un progetto ulteriore e non da solo.

Una sua storica collega ha infatti lanciato una clamorosa indiscrezione sul suo futuro e su quello di Zio Gerry ma vediamo di cosa si tratta.

Gerry Scotti, i suoi prossimi appuntamenti: parla la sua collega

Il nome del noto conduttore è stato già confermato nel ruolo di giurato della prossima edizione di Tu Si Que Vales nella prima serata del sabato sera di Canale 5. Successivamente sarà ancora una volta il padrone di casa sia dello Show Dei Record che del quiz preserale Caduta libera e non è finita qui.

Il conduttore tornerà infatti in onda con due nuovi appuntamenti e saranno due graditi ritorni. Scotti sarà infatti al timone di una nuova edizione de La Ruota della Fortuna, storico format di Mike Buongiorno. Inoltre a distanza di molti anni sarà di nuovo il conduttore di Io Canto ossia la gara canora dedicata ai più piccoli. Infine sarà il conduttore di Striscia la Notizia per alcune puntate con Michelle Hunziker e per i due non sarà a quanto pare la sola collaborazione.

Michelle Hunziker, la rivelazione su Scotti: un nuovo progetto

La nota conduttrice e volto ormai storico della Mediaset ha rilasciato una recente intervista ai microfoni di Sorrisi e Canzoni. Nel dettaglio ha parlato delle novità lavorative in arrivo per lei ed in tal senso ha rivelato: “Mi rivedrete in tv prestissimo. Non posso dire molto ora, ci sarà Michelle Impossible, Striscia e un altro progetto in arrivo ancora top secret che avrà a che fare con Gerry Scotti…Non vedo l’ora di parlarvene”.

I due faranno quindi coppia sia durante Striscia che in occasione di questo nuovo progetto. Non è dato sapere se però si tratta di un nuovo format per Gerry o se sarà Michelle ad essere coinvolta in uno dei tanti appuntamenti già nelle mani del conduttore. Per saperne di più non resta a questo punto che attendere eventuali nuovi aggiornamenti.