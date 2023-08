Ornella Vanoni, la rivelazione sulla devastante malattia che l’ha colpita: “Prendo ancora farmaci” | Cosa ha e come sta oggi

La nota artista Ornella Vanoni ha fatto alcune rivelazioni a sorpresa sul suo stato di salute: cosa ha raccontato e come sta adesso.

Quello di Ornella Vanoni è senza dubbio uno dei nomi più amati ed importanti del panorama musicale italiano.

Con la sua voce ha portato al successo brani ancora oggi tra i più ascoltati da tutte le generazioni.

Il suo nome è però di recente tornato al centro dell’attenzione e questo a seguito di alcune sue dichiarazioni.

L’artista ha parlato di un problema di salute che da anni deve affrontare e che ancora adesso fa parte della sua vita. Vediamo nel dettaglio cosa ha deciso di rivelare e come sta adesso.

Ornella Vanoni, la rivelazione sul suo privato: cosa deve combattere

In questi giorni ha preso piede sui social una polemica clamorosa. Protagonista di questa storia l’attore Artem Wog ossia l’interprete di Pino nella fiction Mare Fuori. Questi si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che hanno scatenato gli utenti dei social. L’attore ha infatti parlato della depressione come di una malattia legata ai soggetti deboli.

Le sue parole hanno scatenato la polemica ed è per questo che sono attuali alcune dichiarazioni della Vanoni riportate dal portale SuperGuidaTv. Nel corso di una sua intervista a cuore aperto la cantante ha infatti rivelato di avere per anni affrontato la depressione e di essere ancora oggi alle prese con la cura ma vediamo nei dettagli cosa ha rivelato.

Ornella Vanoni e la depressione: come sta oggi

Le interviste della Vanoni sono da sempre iconiche anche perché la cantante è solita usare anche l’ironia per affrontare alcuni temi importanti. Vi è però un argomento molto delicato su cui ha scelto di soffermarsi e che ha lasciato tutti senza parole. In merito alla sua vita privata, la cantante ha infatti raccontato: “Ho combattuto la depressione anche io. Mi sono curata, il medico mi prescrisse psicofarmaci che ancora prendo ogni giorno“.

Una battaglia complessa, lunga e che quindi deve portare avanti ancora adesso: “So che tante persone non vogliono ricorrere a questo perché pensano possa modificare la personalità ma non è così. Adesso ho tanta gioia di vivere, più di prima”. La Vanoni ha quindi con coraggio affrontato il momento più difficile che adesso sembrerebbe essere riuscita a mettersi alle spalle. Nonostante questo non rinuncia alla cura necessaria per farla stare bene e queste sue parole adesso sono un monito anche per coloro che non hanno trovato ancora il coraggio di affrontare il problema.