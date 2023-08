Sonia Bruganelli addio, non la rivedremo più: ormai è volata via | La triste verità

Clamoroso colpo di scena con protagonista Sonia Bruganelli: la nota autrice televisiva sta per lasciare l’Italia.

Nel corso degli ultimi due anni la figura di Sonia Bruganelli ha fatto particolarmente discutere il pubblico.

In primis nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip che ha occupato per due stagioni televisive. I suoi commenti non sono mai passati inosservati ed hanno scatenato sempre la reazione sia dei concorrenti che del pubblico da casa.

Inoltre il nome della Bruganelli è di recente definito anche al centro del gossip perché dopo una serie di smentite è arrivato l’annuncio ufficiale del suo divorzio dal compagno Paolo Bonolis. Adesso vi è una ulteriore novità nella vita privata della nota autrice televisiva e non si tratta di un nuovo amore come alcuni sembravano ipotizzare.

Secondo infatti alcune recenti indiscrezioni la Bruganelli sta per lasciare l’Italia ma vediamo di cosa si tratta e il motivo dietro questa sua decisione.

Sonia Bruganelli, le ultime sul lavoro e la vita privata: cosa bolle in pentola

Il prossimo mese di settembre la Bruganelli non farà ritorno al GF Vip. Una scelta dovuta sia alle nuove indicazioni della Mediaset, sia alla sua voglia di tornare alla sua prima vera passione. Sonia andrà infatti ad occupare a tempo pieno il ruolo di autrice televisiva per alcuni dei format più attesi. In tal senso è arrivata di recente una incredibile novità sul suo lavoro in quanto fonti a lei vicine hanno rivelato di un suo viaggio lontano dall’Italia.

La Bruganelli è solita lasciare il bel paese in occasione delle consuete vacanze estive ma adesso sta a quanto pare per fare lo stesso viaggio ma per motivi di lavoro. La nota autrice televisiva lascerà l’Italia e questa volta per una importante novità attesa nella prossima edizione del format Avanti un altro.

Avanti un altro, la Bruganelli a lavoro: il colpaccio

Il profilo Pipol Tv ha lanciato una nuova clamorosa indiscrezione in vista della prossima edizione del game show preserale di Bonolis e da anni cavallo di battaglia di Canale 5. Come sempre il format andrà in onda da gennaio con alcune novità e tra queste il ruolo di Bonas che non sarà più l’ex gieffina Sophie Codegoni. La Bruganelli è quindi alle prese con i casting per trovare una sostituta.

Come riferisce il noto profilo Instagram, i casting andranno in scena nel corso dei prossimi giorni e non solo in Italia in quanto la prima tappa andrà in scena ad Ibiza con Sonia in prima linea (già adesso si trova lì, quindi ecco dov’è volata). Con ogni probabilità non sarà una sola la sostituta della Codegoni ma potrebbero esserci ben tre volti nuovi pronti ad alternarsi.