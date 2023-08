Barbara Palombelli, Forum stravolto: ha cambiato le carte in tavola all’ultimo | Cosa c’è da aspettarsi

La conduttrice Barbara Palombelli ha a quanto pare messo a segno un colpo vincente in vista di settembre: di cosa si tratta.

Dopo la sua esclusione dal timone della prossima edizione di Stasera Italia, Barbara Palombelli tornerà regolarmente al suo posto al timone di Forum a partire dal prossimo mese di settembre.

Sono state già annunciate delle importanti novità e tra queste TV Blog ha parlato del possibile utilizzo dell’intelligenza artificiale.

A quanto pare però questa non è la sola sorpresa per il pubblico del noto format del mattino di Canale 5 e questo perché ci sarà a quanto pare un ritorno che nessuno ormai si aspettava.

Nel dettaglio si tratterebbe di una netta vittoria della conduttrice nei confronti dei vertici della rete ma vediamo di cosa si tratta e come sono andate le cose

Barbara Palombelli, il ritorno di Forum: il colpo a sorpresa

A settembre prenderà quindi il via la nuova edizione di Forum che sarà ancora una volta il gioiellino del mattino di casa Mediaset. Al timone ci sarà anche la Palombelli e la formula sarà in generale sempre la stessa. In merito al cast sono arrivate già alcune gradite conferme a cui adesso deve però aggiungersi un clamoroso ed inaspettato ritorno.

Da settimane ormai è finito nell’occhio del ciclone un nome in particolare e si tratta di Edoardo Donnamaria. Questi è stato per diverse edizioni un protagonista del format chiamato con Paolo Ciavarro a raccogliere le testimonianze del pubblico. Secondo alcuni sembrava essere finito fuori dalla prossima edizione del format salvo assistere ad un clamoroso colpo di scena in questi giorni.

Forum, il ritorno di Donnamaria: le ultime

Dopo la squalifica durante l’ultima edizione del GF Vip, il futuro di Donnamaria sembrava essere già scritto. In molti lo davano già fuori dai giochi nonostante le dichiarazioni dell’ex gieffino che di recente ha rivelato di sentire ancora Ciavarro e di aver sentito il sostegno della Palombelli. Per questo motivo l’ipotesi che la conduttrice sia riuscita a strappare un nuovo accordo per Edoardo è divenuta virale.

Alcune recenti segnalazioni hanno infatti confermato il ritorno di Donnamaria nella prossima edizione del noto format e stupito il pubblico che non se lo aspettava più ormai. Dal canto suo l’ex gieffino non ha confermato ma nemmeno smentito questa nuova voce. Non resta che attendere il via del format previsto tra qualche settimana per scoprire come stanno davvero le cose per tutti i coinvolti.