Grande Fratello, la famosissima fatta fuori prima dell’inizio: eppure tutti erano sicurissimi di vederla

Una nota influencer è finita fuori dal cast della prossima edizione del Grande Fratello: come sono andate le cose.

Tra pochi giorni prenderà il via una particolare edizione del Grande Fratello. Stando infatti alle direttive degli autori, il pubblico troverà in casa un cast variegato ossia composto da volti noti e da persone comuni.

Tutti avranno una storia importante da raccontare e soprattutto non dovranno essere volti trash.

In tal senso Signorini si è visto costretto a prendere delle decisioni importanti escludendo influencer e volti associati a siti come Onlyfans.

Tra questi vi è anche un nome più volte associato al noto reality ma che a quanto pare non farà il suo ingresso in casa ma vediamo di chi si tratta.

Grande Fratello, quanti no dagli autori: l’ultimo nome

In questi mesi sono state fatte diverse ipotesi in merito al cast della prossima edizione del noto reality di casa Mediaset. Sembrerebbe essere particolarmente lunga anche la lista di coloro che sono stati bocciati ai provini o ancora prima. In tal senso abbiamo i nomi di Gaia Nicolini, figlia dell’ex gieffina Guendalina Tavassi, oppure il profilo di Flavia Vento.

A questi nomi Amedeo Venza ne ha aggiunto di ulteriori ossia quello dell’ex gieffina Francesca Cipriani, dell’ex bonas Paola Caruso, dell’ex cavaliere Giorgio Manetti e l’ex tronista Federico Nicotera. Di recente ha però aggiunto un nome ulteriore ossia quello di una nota influncer a quanto pare in passato corteggiata dallo stesso Signorini e nel dettaglio si tratta di Taylor Mega.

Taylor Mega fuori dal GF: i dettagli della segnalazione

L’esperto di gossip Amedeo Venza ha pubblicato su Instagram una stories per annunciare i nomi dei grandi esclusi dalla prossima edizione del reality. Tra questi appunto Taylor Mega ed in merito si legge: “Precisiamo che non ha fatto il colloquio ma è stata bocciata direttamente la proposta“. A quanto pare non ci sarebbe stato nemmeno il provino con la produzione.

Un colpo di scena che in parte stupisce visto che Signorini la voleva nella casa più spiata d’Italia lo scorso anno. In parte invece questa decisione conferma come le direttive di Pier Silvio Berlusconi sulla presenza delle influencer nel reality siano state ben precise ma soprattutto impossibili da aggirare. Dal canto suo la Mega non ha commentato la notizia e non ha nemmeno confermato o smentito questo clamoroso retroscena. Inoltre non è dato sapere se lo farà prossimamente attraverso i suoi personali canali social.