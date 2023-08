Anna Falchi, la stangata al collega famosissimo non è passata inosservata: “No comment” | Disguidi in diretta

L’attrice e conduttrice Anna Falchi ha parlato di una clamorosa novità che si aspettava di scoprire molto prima.

Durante la prossima stagione televisiva ci sarà ancora spazio per Anna Falchi.

La nota attrice nel corso dei prossimi mesi vestirà ancora una volta i panni di conduttrice e padrona di casa del format I Fatti Vostri.

La conduttrice tornerà quindi in onda da prossimo 18 settembre dal lunedì al venerdì nel mattino di Rai 2 con uno degli appuntamenti più amati dal pubblico.

Questa nuova edizione sarà però diversa dalle precedenti per la Falchi e questo a causa di una clamorosa novità che ha lasciato senza parole anche la diretta interessata ma vediamo di cosa si tratta.

Anna Falchi, le ultime su I Fatti Vostri: una clamorosa sorpresa

La nota attrice e conduttrice ha di recente rilasciato una nuova intervista al quotidiano Il Messaggero. Durante questo confronto ha parlato degli inizi della sua carriera, dei suoi grandi amori ed anche di quelli finiti male. Inoltre ha parlato degli ultimi impegni a cui ha preso parte ed ha parlato anche del suo futuro al timone del noto format mattutino di Rai 2.

La Falchi tornerà infatti al timone de I Fatti Vostri e si tratta di una conferma arrivata per lei come una buona notizia. Allo stesso tempo però il format ed i vertici della rete nel confermarla le hanno dato anche una notizia che non si aspettava ossia la sostituzione di Salvo Sottile. Il giornalista non sarà più il suo compagno di viaggio ed al suo posto ci sarà il collega Tiberio Timperi. Una notizia che la conduttrice ha accolto in modo inaspettato ma vediamo il motivo.

Tiberio Timperi, l’arrivo su Rai 2: la reazione della Falchi

Durante questa recente intervista la Falchi ha parlato dell’arrivo di Timperi e della preferenza del collega per Ingrid Muccitelli al suo fianco. In merito la conduttrice ha sottolineato: “No comment, a me piace la sua ironia“. Allo stesso tempo ha però aggiunto un dettaglio ulteriore: “Così come mi piaceva molto Salvo Sottile. Certo, avrei voluto sapere prima che andava via“.

A quanto pare la Falchi non ha preso bene la sostituzione lampo del collega o almeno si aspettava di essere considerata o informata con largo anticipo della decisione dei vertici della rete. Non è dato sapere come andranno le cose con il suo nuovo compagno di viaggio ma manca sempre meno al ritorno in onda del format con il pubblico in attesa.