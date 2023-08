Amadeus non si ferma più, pronto il doppio colpaccio per Sanremo: ecco chi si prepara a salire sul palco

Incredibile novità in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo: il conduttore Amadeus pronto al colpaccio.

Come annunciato dallo stesso conduttore, la prossima edizione del Festival di Sanremo sarà l’ultima per Amadeus.

Dopo i successi messi a segno negli ultimi anni, per lui è arrivato il momento di prendersi una pausa dalla nota kermesse musicale italiana.

La prossima edizione sarà quindi l’ultima e per questo sembra deciso a mettere a segno tutta una serie di colpi di scena in grado di stupire e conquistare il maggior numero di telespettatori. In tal senso è di recente arrivata una clamorosa indiscrezione.

Sul palco dell’Ariston il prossimo anno potrebbero infatti arrivare ben due big della musica italiana ma vediamo di chi si tratta.

Festival di Sanremo, le scelte di Amadeus: alcune indiscrezioni

Da diverse settimane ormai fanno discutere le possibili decisioni di Amadeus in vista della prossima edizione della nota kermesse musicale italiana. Alcune settimane fa si è ipotizzato l’arrivo di tutta una serie di vallette per il conduttore ossia Elodie, Annalisa ed addirittura la conduttrice Ilary Blasi.

Ipotesi clamorose sono state fatte anche per quanto riguarda gli ospiti musicali. Di recente è stato formulato il nome di Renato Zero ma anche i Coldplay che nel 2024 saranno anche a Roma per tutta una serie di nuovi concerti. In aggiunta il portale giuseppeporro.it ha riportato anche due ulteriori nomi ma vediamo di chi si tratta.

Amadeus, due big a sorpresa all’Ariston: che colpaccio

Il noto portale ha quindi fatto il punto sulle ultime in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo che si prepara a regalare grandi sorprese al pubblico. Stando ad alcuni rumors in tal senso all’Ariston potrebbe arrivare non solo Francesco De Gregori ma anche il noto cantante romano Antonello Venditti. Due ospiti d’eccezione che senza dubbio renderebbero speciali ben due serate della nota kermesse musicale.

Per quanto riguarda De Gregori, questi non ha mai preso parte direttamente alla nota kermesse musicale. Solo nel 1980 lo ha fatto ma indirettamente in quanto tra gli autori del brano Mariù portato sul palco dell’Ariston da Gianni Morandi. Lo stesso Venditti non ha mai preso parte alla kermesse come artista in gara ma è stato ospite prima nel 2000 e poi nel 2019 per festeggiare i 40 anni del suo album “Sotto il segno dei pesci”. Se quindi per lui questo sarebbe un gradito ritorno, per De Gregori sarebbe un esordio. Al momento si tratta però solo di una clamorosa ipotesi e per saperne di più si dovranno attendere i prossimi mesi.