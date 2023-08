Pier Silvio Berlusconi massacrato proprio da lei | La famosissima lo ha demolito con poche parole: “Non ha senso che…”

Una nota cantante ha scelto di contestare le ultime decisioni di Pier Silvio Berlusconi: ecco cosa pensa davvero.

Alcuni mesi fa Pier Silvio Berlusconi ha fatto un annuncio molto importante. Dopo tutta una serie di importanti valutazioni, la rete televisiva Mediaset ha deciso di apportare grandi cambiamenti. Non ci sarà più spazio per il trash mentre ci sarà più attenzione all’informazione.

In tal senso sono state prese anche alcune decisioni che non hanno convinto tutti. Tra queste l’addio improvviso di Barbara D’Urso e la scelta di cambiare volto al Grande Fratello con nomi comuni e profili vip ma di un certo peso.

Una serie di colpi di scena che non sono piaciuti però ad una nota cantante che di recente si è scagliata contro l’AD Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi, le sue ultime decisioni: lo sfogo della cantante

Nel corso degli ultimi mesi Berlusconi ha preso tutta una serie di decisioni per qualcuno incomprensibili. In particolare è stato annunciato l’addio di Barbara d’Urso sostituita da Myrta Merlino al timone del format Pomeriggio 5. Inoltre è arrivato anche l’addio a Belen Rodriguez che non sarà in nessuno dei suoi consueti progetti nel corso della prossima stagione televisiva.

In aggiunta sono arrivate nuove direttive per il Grande Fratello che non vedrà protagonisti solo i personaggi famosi. Inoltre nel ruolo di opinionista è stata chiamata Cesara Buonamici ossia un volto completamente diverso da quelli visti fino a questo momento. Una serie di decisioni che qualcuno ha approvato mentre altri considerano queste novità senza senso e tra questi vi è anche la cantante Loretta Goggi.

Loretta Goggi, attacco a Pier Silvio Berlusconi: le sue parole

La Goggi ha di recente rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Repubblica per fare il punto sulla sua carriera e sui suoi progetti futuri. La cantante ha però deciso di commentare anche i grandi cambiamenti in corso non solo in casa della Rai ma anche in vista della prossima stagione televisiva della rete Mediaset. In particolare la Goggi ha parlato della prossima edizione del Grande Fratello e lanciato una frecciatina a Berlusconi.

In merito ha infatti fatto notare: “Si ma io mi chiedo… Se era trash, perché non ci ha pensato prima? E se il Grande Fratello diventa un’altra cosa, ha ancora senso?“. Stando quindi alla sua versione della storia, il cambiamento doveva avvenire anni fa e non adesso che il pubblico si è ormai abituato ad un prodotto noto per essere ricco di trash.