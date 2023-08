Sabrina Ferilli, la rivelazione sui suoi esordi come attrice: cosa le diceva il padre dopo ogni provino

L’attrice Sabrina Ferilli ha parlato dei suoi inizi come attrice ed ha rivelato cosa le diceva suo padre dopo i provini.

Oggi Sabrina Ferilli è senza dubbio uno dei volti più amati dal pubblico italiano. In tutta la sua carriera ha preso parte a film di grande successo, a fiction che hanno stregato il pubblico sia di casa Mediaset che in Rai.

Infine da diversi anni è un volto familiare anche ai telespettatori di alcuni format per la televisione. Una carriera quindi ricca di successi che la rendono anche una delle donne più sexy dello spettacolo italiano.

Per la nota attrice però le cose non sono sempre state semplici soprattutto in occasione dei primi provini.

In alcune occasioni è uscita sconfitta ed in quel frangente una persona fondamentale si è rivelata essere suo padre con i suoi consigli. Vediamo nel dettaglio cosa questi era solito suggerire alla figlia.

Sabrina Ferilli, la sua recente intervista: le parole sui genitori

La nota attrice italiana ha di recente rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair per parlare del momento che sta vivendo e della sua lunga carriera. Intervista che non è passata inosservata in quanto travisata in alcuni punti soprattutto per quanto riguarda le sue idee politiche. Per quanto invece riguarda la sfera privata, l’attrice si è soffermata anche sui consigli dei suoi genitori.

In merito ha dichiarato: “I miei genitori mi dicevano di stare con persone che potevano insegnarmi qualcosa ed io ho eseguito in maniera assidua. Se lo fai, cade ogni invidia e ambisci a raggiungere quella persona”. Questo però non è stato il solo suggerimento positivo arrivato dai genitori ed in particolare dal padre che era solito confrontarsi con lei dopo i suoi provini.

Sabrina Ferilli, la rivelazione su suo padre: i suoi consigli

Nel corso della stessa intervista, l’attrice ha parlato anche di quando i provini non sempre andavano come lei sperava e questo capita ancora oggi. In merito ha però rivelato: “Ricordo benissimo mio padre che mi diceva: “Se vedi che chi è stato preso è più bravo di te, mettiti a studià e vedi de provà la prossima volta”. È l’unica strada: nessuna indulgenza per le lamentele, solo così si riparte”.

Il padre ha quindi invitato la Ferilli a non piangersi mai addosso ma piuttosto a cogliere queste occasioni per migliorare. Un consiglio che si è rivelato essere utile e lo conferma il grande successo che ha poi ottenuto la nota attrice sia sul piccolo che sul grande schermo.