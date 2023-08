WhatsApp, incredibile novità in arrivo: per proteggere i tuoi messaggi non servirà più alcuna password

Novità incredibile per tutti coloro che utilizzano la piattaforma messaggistica Whatsapp: un nuovo metodo per proteggere i messaggi.

Una delle applicazioni più utilizzate dagli utenti è senza dubbio WhatsApp. Si tratta di una piattaforma che permette agli utenti di tutto il mondo di essere in contatto tra di loro in qualsiasi momento e senza limiti.

In questi anni sono arrivati tanti sistemi alternativi che non hanno però scalfito l’applicazione che continua ad essere tra le più scaricate.

Questo anche perché negli ultimi anni sono state apportate delle importanti modifiche ed alcune richieste dagli stessi utenti.

L’ultimo in ordine di tempo è quello a disposizione dei sistemi Android e riguarda l’utilizzo delle chat ma vediamo nel dettaglio cosa cambia.

WhatsApp, come sono cambiati i messaggi: le ultime novità

La nota applicazione è nata diversi anni fa con lo scopo di mettere in contatto amici e familiari anche lontani. Con gli anni sono poi stati apportati alcuni cambiamenti. Prima è stata aggiunta la possibilità di inviare anche allegati o fare delle videochiamate. In seguito è stata aggiunta la possibilità di inviare messaggi vocali e di ascoltarli anche velocizzati

Di recente invece è stata introdotta la possibilità di inviare videomessaggi istantanei ed a quanto pare non è finita qui. Per i sistemi Android è infatti in arrivo una ulteriore novità e riguarda la possibilità di proteggere i messaggi e di farlo non più attraverso una password alfanumerica ma con sistemi in linea con i tempi.

Novità per WhatsApp: come proteggere i messaggi

Il classico sistema per proteggere i messaggi è quello di applicare una password alfanumerica alle chat. Un modo quindi per bloccare l’accesso ai messaggi che rischia di essere obsoleto visti i sistemi odierni. Per questo motivo i produttori della nota app hanno pensato di introdurre dei sistemi alternativi ma soprattutto in linea con quelli attuali per quanto riguarda il funzionamento di un normale cellulare.

Secondo quanto riferisce WeBetaInfo, per i sistemi Android è in arrivo una importante novità con il prossimo aggiornamento. In futuro infatti i messaggi potranno essere protetti con i sistemi che sono adesso a disposizione in tutti i comuni cellulari ossia con l’impronta digitale o con il cosiddetto riconoscimento facciale. In questo modo si rende più sicuro il sistema di protezione dei messaggi mentre quello alfanumerico rischia di essere ormai sempre più fallace.