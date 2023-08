Rai, scoppia il caos dietro le quinte: tra conduttori volano stracci | Scatta la ‘rissa’ per questioni economiche

Nuovo caso clamoroso in casa della rete televisiva Rai e questa volta per motivi economici: tutti i dettagli della segnalazione.

In casa della rete televisiva Rai sono mesi di grandi polemiche soprattutto vista la rivoluzione che andrà in onda nel corso della prossima stagione televisiva. Nel corso delle ultime settimane hanno infatti fatto discutere le scelte dei vertici in merito a clamorose sostituzioni ed addii dell’ultimo minuto.

Un susseguirsi di polemiche che a quanto pare potrebbero non essere ancora finite qui. Stando infatti ad una clamorosa indiscrezione la rete potrebbe dover fare i conti con un secondo problema e questa volta di natura economica. Vediamo nel dettaglio cosa viene fuori e come stanno davvero le cose.

Rai, ennesima polemica dietro le quinte: cosa succede

Da settimane ormai i vertici della rete televisiva Rai sono al centro della bufera. In questi mesi hanno fatto molto rumore gli addii di Fabio Fazio, Bianca Berlinguer e Lucia Annunziata così come le inaspettate sostituzioni di Serena Bortone e Flavio Insinna. Tutta una serie di decisioni che hanno scatenato non poche polemiche tra il pubblico in attesa di scoprire come andranno le cose a settembre.

Un malcontento generale che rischia però di peggiorare ulteriormente nel corso dei prossimi giorni e tutto per problemi di natura economica. Stando infatti ad una clamorosa indiscrezione, i vertici della rete avrebbero ridotto in modo notevole i budget a disposizione di alcune trasmissioni ma vediamo nel dettaglio chi sono i coinvolti nella polemica.

Caos in Rai, cosa viene fuori: nuovi problemi economici

Il portale Dagospia ha rivelato i dettagli di una situazione particolare che si sarebbe verificata dietro le quinte di alcuni format della nota rete televisiva di Viale Mazzini. In merito si legge: “È tempo di tagli. I budget di moltissime trasmissioni di punta sono stati ridotti creando parecchia agitazione in conduttori e gruppi di lavoro. Ci sono però quattro volti a cui i dirigenti tengono tantissimo e a cui stanno concedendo di tutto e di più“.

A quanto pare quindi solo quattro volti noti della rete avranno a disposizione tutto ciò che hanno richiesto nel corso della prossima stagione televisiva. Una decisione che ha creato dei malumori da parte degli altri colleghi che saranno meno fortunati. Da sottolineare che si tratta di una indiscrezione non ancora confermata e non è dato sapere quali sono i nomi dei protagonisti di questa storia sia per quanto riguarda i conduttori fortunati che coloro che invece dovranno adattarsi.