Disastro Alba Parietti, la notizia è appena arrivata: boccone amaro da mandar giù

Brutte notizie per la conduttrice Alba Parietti che deve fare i conti con un clamoroso stop: cosa sta succedendo.

L’ultima stagione televisiva in casa della Rai si è rivelata essere complicata ma dal finale dolce per la conduttrice Alba Parietti. Come rivelato dalla diretta interessata, nel corso degli ultimi mesi si è vista costretta ad un lungo braccio di ferro con i vertici della rete di Viale Mazzini.

Un lavoro estenuante ma che alla fine ha portato i suoi frutti in quanto durante il mese di giugno è andato in onda il suo format Non sono una Signora. Un vero e proprio esperimento che in parte ha stregato il pubblico e i dati sembravano per questo fan ben sperare ed invece è arrivato il clamoroso colpo di scena ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Non sono una Signora, il ritorno della Parietti alla conduzione: i dettagli

Dopo diversi anni da opinionista, lo scorso settembre la Parietti è tornata alla conduzione ed ha registrato tutta una serie di appuntamenti con il suo format dedicato al mondo delle Drag Queen. Volti noti si sono presentati in studio travestiti e davanti ad una giuria il cui compito si è rivelato essere parecchio complicato in quanto si sono visti costretti a smascherare dei personaggi ben fatti.

La messa in onda del format prevista all’inizio per il mese di dicembre è stata più volte rimandata fino appunto allo scorso giugno. Il programma è così andato in onda in prima serata su Rai 2 con poco traino e pubblicità quasi nulla. Per questo motivo i dati di ascolti si sono rivelati essere più che positivi alla fine. Nonostante questo però secondo un clamoroso aggiornamento, il format non farà il suo ritorno il prossimo anno ma vediamo il motivo.

Alba Parietti, arriva il brusco stop: i dettagli

Il giornalista Alberto Dandolo attraverso le pagine del settimanale Oggi ha lanciato questa clamorosa indiscrezione. Secondo alcune fonti la seconda edizione di Non sono una Signora non è prevista almeno per il momento. Stando ad alcune indiscrezioni il format non rientrerebbe nelle linee guida della nuova rete televisiva Rai.

Non ci sarà una seconda stagione di #NonSonoUnaSignora, per il momento non è prevista. Dandolo scrive su @oggisettimanale che il programma sulle drag queen, condotto da Alba Parietti, non sarebbe considerato compatibile con la linea editoriale della Rai Meloniana. pic.twitter.com/VSO6vUr1n0 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 18, 2023

Questo è al momento il solo dettaglio noto e non sono comunque da escludere eventuali colpi di scena in vista dei prossimi mesi. La notizia intanto non farà di certo piacere alla Parietti che dopo il gran finale sui social ha rivelato di aver raccolto i frutti di un durissimo lavoro.