Teo Mammucari, dopo l’addio a Mediaset strappa un altro contratto: telefonata bollente dalla Rai

L’arrivo di Teo Mammucari nel cast della prossima edizione di Ballando le Stelle potrebbe nascondere un clamoroso retroscena.

La prossima stagione televisiva sarà ricca di sorprese per il pubblico, soprattutto in casa della rete televisiva Rai. Scenderanno infatti in campo volti noti ai telespettatori ma perché per anni legati alla concorrenza.

Questo è il caso di Teo Mammucari che dopo anni di collaborazione con la Mediaset ha cambiato strada. Stando ad alcune indiscrezioni, il conduttore sarebbe stato scelto come concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle e non solo. Vediamo nel dettaglio cosa viene fuori sulla trattativa con la quale la rete televisiva lo avrebbe convinto a questo clamoroso trasferimento.

Ballando con le Stelle, i nomi dei primi concorrenti: tutti i dettagli

In vista della nuova edizione del format, che con ogni probabilità andrà in onda il prossimo mese di ottobre, sono stati formulati alcuni nomi per quanto riguarda i volti noti che scenderanno in pista. Al momento il solo profilo ufficiale è quello di Ricky Tognazzi che gli stessi profili social della trasmissione hanno confermato. Intanto però gli addetti ai lavori hanno formulato ulteriori ipotesi quali Simona Ventura, Paola Perego ed appunto Mammucari.

Il noto professionista la scorsa primavera ha lasciato il ruolo di conduttore de Le Iene in prima serata su Italia 1. Lo scorso mese di giugno è stato invece annunciato il suo addio al ruolo di giurato del format Tu Si Que Vales in programma il sabato in prima serata su Canale 5. Tutto sembrava far ipotizzare un anno sabbatico per il conduttore che invece farà il suo arrivo in Rai.

Teo Mammucari, tutto fatto con la Rai: cosa gli hanno proposto

Il portale Dagospia ha quindi confermato l’arrivo di Teo Mammucari alla corte di Milly Carlucci non come giurato ma come concorrente. Il conduttore si metterà quindi in gioco in vesti per lui del tutto inedite ed a quanto pare non è ancora finita qui. Questo perché secondo il noto portale ci sarebbe una ulteriore novità per l’ex volto di casa Mediaset.

Stando ad alcune indiscrezioni nel contratto stipulato tra la rete televisiva di Viale Mazzini e Mammucari ci sarebbe sia il ruolo nel cast di Ballando che un format tutto suo in prima serata su Rai 2. Al momento questa resta una clamorosa ipotesi non ancora confermata o smentita dai diretti interessati. La sola cosa certa è che ci saranno alcuni ulteriori cambiamenti in vista della primavera e Mammucari potrebbe ritrovarsi presto in prima linea.