Guendalina Tavassi, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: purtroppo non ‘ce l’ha fatta’

La nota ex gieffina Guendalina Tavassi ha di recente ricevuto una brutta notizia: non ha raggiunto il suo obiettivo.

Il nome di Guendalina Tavassi ha fatto la storia del Grande Fratello in quanto protagonista di una delle edizioni nip più iconiche. Subito dopo l’esperienza nel noto reality ha fatto il suo arrivo sui social come influencer ed in televisione come opinionista.

Nel corso degli ultimi anni è tornata al centro dell’attenzione a causa di alcuni problemi legali legati al suo divorzio dal marito. Inoltre è stata scelta anche come concorrente di una fortunata edizione dell’Isola dei Famosi con il fratello Edoardo.

L’ex gieffina è quindi ancora legata al mondo della televisione anche se di recente in tal senso ha ricevuto una brutta notizia ma vediamo di cosa si tratta.

Guendalina Tavassi, le ultime sull’ex gieffina: una brutta notizia

Subito dopo la decisione di prendere parte all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, i Tavassi sono tornati al centro della scena. Nel dettaglio, Edoardo è stato scelto come concorrente dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip ed ha raggiunto anche la finale. Durante il reality, l’ormai ex gieffino ha fatto discutere ed ha ricevuto anche più di una sorpresa.

Sia sua madre Emanuela Fuin che Guendalina si sono presentate in casa per dire la loro e metterlo in guardia. Stando ad alcune indiscrezioni le due si sarebbero anche candidate come concorrenti della prossima edizione del format senza però successo e non è finita qui. Secondo una recente voce infatti anche la primogenita della Tavassi si sarebbe presentata ai colloqui con gli autori ma vediamo come sono andate le cose.

Grande Fratello, la figlia di Guendalina nel cast: tutta la verità

Classe 2004, la primogenita della Tavassi ossia Gaia Nicolini ha da poco festeggiato i suoi 19 anni e stando ad alcune indiscrezioni si sarebbe presentata ai provini per il noto reality di casa Mediaset in vista della prossima edizione. In merito l’esperto di gossip Amedeo Venza ha però rivelato: “Niente GF per la figlia di Guendalina Tavassi. Presentatasi ai colloqui come tanti altri non ha ricevuto alcuna risposta“.

Una candidatura che non sarebbe quindi andata a buon fine e questo probabilmente perché la Nicolini non rientra nelle linee guida decise dalla Mediaset e che Alfonso Signorini si è visto costretto a rispettare nella scelta del cast del reality. Dal canto sua la Tavassi non ha rilasciato alcuna indiscrezione così come la sua primogenita.