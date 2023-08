Principe Harry, la notizia è un colpo al cuore: suo fratello gli ha portato via la cosa a cui teneva di più

Ennesimo colpo basso per il Principe Harry e questa volta a causa di suo fratello William: ecco cosa gli ha portato via.

Gli ultimi anni per il Principe Harry non si sono rivelati essere semplici sia dal punto di vista economico che privato. Dopo la decisione di lasciare Londra e la sua famiglia di origine per trasferirsi in America, la situazione per lui è precipitata.

Il principe e Meghan Markle si sono visti costretti a rimboccarsi le maniche e le cose non sono andate sempre come speravano. Inoltre Harry si è messo contro tutta la sua famiglia, compreso suo padre Carlo e suo fratello William.

Proprio questi ultimi hanno di recente preso una decisione che rischia di ferire profondamente il secondogenito di Carlo e Lady Diana ma vediamo di cosa si tratta.

Principe Harry, le ultime mosse di Carlo: cosa gli ha fatto

Quando Harry ha scelto di lasciare Londra lo ha fatto consapevole di dover rinunciare a tutti gli oneri ma anche onori che sono soliti avere i membri della famiglia reale inglese. Lo abbiamo visto anche in occasione dell’Incoronazione del padre con gli organizzatori che lo hanno relegato molte fila più indietro rispetto al fratello ed alla sua famiglia.

Come se non bastasse di recente dal sito della famiglia reale è scomparsa la scritta “sua altezza reale” associata al suo nome. Una decisione in realtà annunciata già diversi anni ma confermata a seguito dei suoi recenti e nuovi attacchi alla corona. Non è però finita qui perché una decisione presa da Carlo ha infatti permesso a William di ottenere un titolo tanto caro ad Harry ma vediamo come sono andate le cose.

William e Carlo, la decisione alle spalle di Harry: i dettagli

Con la scomparsa della Regina Elisabetta ed il nuovo ruolo di Carlo sono cambiate diverse cose a corte. Questo a partire da alcuni titoli che sono stati inevitabilmente riassegnati. Tra questi spicca un titolo molto importante ossia quello di Colonnello in capo dell’Army Air Corp ossia il Corpo di aviazione dove il duca del Sussex ossia Harry ha prestato servizio come pilota di Apache durante una sua missione in Afghanistan. Un titolo che adesso appartiene quindi a William.

Secondo gli esperti di corte si tratta del titolo a cui Harry teneva di più e per questo adesso viene visto anche come un indizio. La Corona ha impiegato più di tre anni prima di togliere tutti i titoli al Principe forse con la speranza di un suo passo indietro che a questo punto potrebbe non arrivare mai.