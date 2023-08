Charlene di Monaco, scacco matto alle sorelle di Alberto: spunta un clamoroso ultimatum

Clamoroso ultimatum da parte di Charlene di Monaco verso il principe Alberto: coinvolte anche le sue sorelle.

Gli ultimi anni alla corte di Monaco non si sono rivelati essere semplici. Tutto è cominciato quando la principessa Charlene si è ammalata e si è vista costretta a trasferirsi per una delicata operazione. Una brutta storia che ha tenuto lontana da lei anche il marito Alberto ed i loro figli.

Di recente però Charlene è tornata a corte ed ha scatenato numerose polemiche con protagoniste anche le cognate ossia le sorelle del principe.

Un rapporto secondo molti complesso e che di recente ha regalato l’ennesimo colpo di scena.

Secondo un clamoroso retroscena ci sarebbe stato un ultimatum di Charlene al marito ma soprattutto contro le sorelle ma vediamo nei dettagli cosa è accaduto.

Charlene di Monaco, il rapporto complicato con le cognate: il retroscena

Nel corso degli ultimi mesi il rapporto tra Charlene e le cognate Stefania e Carolina ha fatto particolarmente discutere. Secondo la stampa monegasca tra le tre non corre buon sangue da tempo e non solo in quanto anche con Alberto ci sarebbero stati numerosi alti e bassi. Qualcuno ha anche parlato di un presunto accordo economico tra Charlene ed il principe per convincere la principessa a non divorziare.

Se però fino a poco tempo fa sembrava essere Charlene in difficoltà, negli ultimi giorni potrebbe esserci stato un vero e proprio ribaltone. Sembra confermarlo quanto accaduto di recente e nel corso di un evento molto importante per la famiglia. Un appuntamento che ha visto la principessa come protagonista ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Principe Alberto, l’ultimatum di Charlene: cosa è successo

In quel di Monaco è andato in scena uno degli eventi più attesi ossia il gran Galà della Croce Rossa di cui Alberto e Charlene sono rispettivamente presidente e vice presidente. Un evento molto importante a cui il principe e la principessa hanno preso parte mentre le sorelle Carolina e Stefania hanno deciso di disertare l’evento. Una scelta che ha visto quindi Charlene come la sola protagonista in grado di catalizzare tutta l’attenzione dei presenti.

Come se non bastasse a quanto pare Charlene avrebbe presentato un ultimatum ad Alberto ossia quello di essere disposta a prendere parte agli eventi ma solo in assenza delle due cognate. Un vero e proprio scacco matto alle due principesse che conferma come gli attriti in famiglia non siano ancora stati superati.