Paolo Bonolis, gioia immensa per il nuovo arrivato in ‘famiglia’: la lieta notizia

Finalmente è arrivato l’annuncio che tutti stavano aspettando e che vede coinvolto il conduttore Paolo Bonolis: tutti i dettagli.

In questi mesi la figura di Paolo Bonolis ha fatto discutere più di una volta. Dal punto di vista privato è arrivato l’annuncio del suo secondo divorzio dalla moglie e compagna di lavoro Sonia Bruganelli.

Per quanto invece riguarda la sfera lavorativa ci sono senza dubbio delle novità con cui dover fare i conti. In particolare, durante la prossima stagione televisiva il conduttore tornerà al timone del game show pre serale Avanti un Altro e non solo.

Di recente è infatti arrivata la novità che tutti stavano aspettando e che fa riferimento ad un secondo format amatissimo dal pubblico e cavallo di battaglia del conduttore.

Paolo Bonolis, il suo ritorno già a settembre: tutti i dettagli

Come abbiamo detto, nella prossima stagione televisiva ci sarà spazio ancora una volta per l’appuntamento con Avanti un altro. Con ogni probabilità le nuove puntate andranno in onda a partire al prossimo mese di gennaio e fino ai primi del mese di maggio. Ma non è finita qui perché nei mesi scorsi è stato annunciato anche il ritorno di un secondo format del conduttore ossia Ciao Darwin.

Nuove categorie si sfideranno tra di loro per andare a definire le caratteristiche dell’uomo e della donna attuali. Il format era inizialmente previsto per il prossimo mese di ottobre ma qualcosa a quanto pare è cambiato perché in queste ore è arrivata una clamorosa indiscrezione. La nuova edizione del noto programma prenderà infatti il via in leggero anticipo ma vediamo la situazione nei dettagli.

Ciao Darwin, le ultime sulla nuova edizione: tutti i dettagli

Di recente sono arrivate le nuove indicazioni per quanto riguarda il via di alcuni dei format più attesi di casa Mediaset. Tra le novità vi è appunto la nona edizione di Ciao Darwin che a quanto pare prenderà il via a partire dal prossimo venerdì 15 settembre a partire dalle 21.30 circa e sempre su Canale 5. Non è ancora dato sapere però quali squadre si sfideranno e quali volti noti troveremo nel corso della prima puntata.

Questo annuncio farà senza dubbio piacere ai fan che da anni attendono un ritorno del format. Allo stesso tempo in questa notizia vi è un pò di malinconia in quanto Bonolis ha già rivelato come questa sarà l’ultima edizione del programma. Ancora poche puntate quindi e poi sarà ora di chiudere per sempre il noto format.