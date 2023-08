Alex Belli, la dolorosa confessione: ha dovuto rinunciare a lei | La sofferenza è atroce

L’attore Alex Belli ha rilasciato alcune dolorose dichiarazioni sulla sua vita privata: adesso non può più fare nulla.

Durante la sua esperienza nella casa del GF Vip, l’attore Alex Belli ha parlato spesso del suo privato e soprattutto del suo rapporto con Delia Duran. I due stanno insieme da diversi anni e si sono uniti in matrimonio con un rito che in Italia non ha però valore.

Il loro rapporto si fonda su di un concetto particolare ossia quello dell’amore libero che ha fatto però discutere e non poco il pubblico durante la messa in onda del reality.

Nonostante questo e i tanti problemi che sono nati durante il percorso, i due hanno lasciato insieme il format.

La coppia sta ancora insieme ma di recente Belli ha parlato di un ostacolo al raggiungimento di un loro importante obiettivo di coppia.

Alex Belli, la sua storia con Delia: insieme nonostante tutto

Nella casa più spiata d’Italia, il rapporto tra Alex e Delia è stato messo a dura prova. Questo perché i due si sono ritrovati al centro di un triangolo con l’influencer Soleil Sorge. Un flirt quello dell’attore che ha spinto la modella a lasciarlo e per questo Belli è rientrato in casa una seconda volta per poter riconquistare la sua fiducia. Al termine del percorso i due sono tornati insieme e sono ancora una coppia.

Il loro amore sembra procedere a gonfie vele e lo confermano alcune dichiarazioni della coppia che ha anche rivelato di avere un grande desiderio ossia allargare la famiglia. Un obiettivo che a quanto pare si sta rivelando difficile da risolvere e di recente Belli ha parlato di nuovo di questo argomento doloroso.

Alex e Delia, un sogno difficile da realizzare: le ultime

In passato Belli ha parlato delle sue difficoltà ad avere dei bambini ed a quanto pare le cose non sono cambiate. Nel corso di una recente intervista al settimanale Novella 2000 ha rivelato: “Purtroppo è una cosa che puoi progettare quanto vuoi ma l’ultima parola spetta alla vita che decide se venire incontro o meno alle tue ambizioni. Forse non è ancora il momento nonostante da parte mia e di Delia ci sia la buona volontà”.

La coppia sono ormai 4 anni che prova ad avere un bambino ma senza successo. Nonostante tutto però sia Alex che Delia sembrano decisi a non arrendersi. L’ex attore sembra solo deciso adesso ad affidarsi al destino e alla vita che senza dubbio ha in serbo per loro qualcosa, anche se almeno per il momento deve rinunciare alla gravidanza della moglie e all’arrivo di un figlio.