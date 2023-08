Alfonso Signorini, il suo segreto è ormai trapelato: non può più fingere ormai

Nuove indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello: svelato come Alfonso Signorini sceglierà i volti nip per il cast.

Il prossimo lunedì 11 settembre è atteso il ritorno in prima serata del Grande Fratello.

Ancora una volta si aprirà la porta rossa della casa più spiata d’Italia per raccontare storie di vita vera, di amore e di grandi sacrifici e sofferenze.

Ci sarà senza dubbio modo di emozionarsi e questo non solo grazie a volti più o meno noti. Questa nuova edizione avrà infatti nel cast anche alcune persone comuni ma con una storia importante da raccontare.

Prima di essere scelti però questi volti sconosciuti dovranno essere valutati con attenzione da Alfonso Signorini ma vediamo in merito cosa viene fuori.

Grande Fratello, le novità della prossima edizione: un cast misto

Dopo quanto accaduto durante l’ultima edizione andata in onda del noto reality, i vertici della Mediaset sono giunti ad una decisione durissima ossia quella di un vero e proprio cambio di marcia. Via i volti considerati troppo trash come gli influencer, dentro invece profili in grado di portare cultura ed un clima di rispetto. Novità valide anche per il cast che nel corso della prossima edizione sarà un giusto mix.

Nel corso della prossima edizione del format ci saranno infatti dei veri vip ed in aggiunta ci saranno i cosiddetti nip ossia le persone comuni. Secondo quanto riferisce il portale Fanpage, le scelte per quanto riguarda i volti noti sembrerebbero essere state già tutte fatte mentre per i non famosi vi sono ancora alcune riserve ma vediamo di cosa si tratta.

Alfonso Signorini, ecco come verranno scelti i nip: tutti i dettagli

Il portale Fanpage ha quindi fatto il punto sul cast della prossima edizione del reality ed ha spiegato come i volti non famosi verranno scelti. In merito ha rivelato: “La selezione non avviene solo tramite i casting itineranti ma anche attraverso i video selfie con i quali gli aspiranti concorrenti si raccontano. Chi supera questa prima fase, accede alla zoom call ossia una videochiamata conoscitiva con gli autori”. Superata questa vi è poi la classica fase con i provini in quel di Roma ma non è finita qui.

Sempre secondo il noto portale ci sarebbe un ulteriore passo da fare: “Questa parte della selezione si sarebbe quasi del tutto esaurita. Ora si strarebbe procedendo con ulteriori telefonate di approfondimento con gli aspiranti concorrenti“. Una fase quindi lunga quella a cui i volti nip si sono dovuti sottoporre per provare a conquistare Signorini e tutta la sua squadra.