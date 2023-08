Bobo Vieri, la pugnalata inaspettata ha lasciato tutti basiti: la tristissima vicenda

Il noto ex calciatore Bobo Vieri ha organizzato un compleanno in grande stile ma qualcosa è andato decisamente storto.

L’ex calciatore Bobo Vieri ha di recente raggiunto un traguardo molto importante. In questi giorni ha infatti spento ben 50 candeline ed ha scelto di festeggiare in grande stile in un noto locale in quel di Formentera.

Una festa che non è passata inosservata sui social ma che ha attirato l’attenzione anche per un motivo in particolare.

Al party hanno infatti preso parte numerosi volti noti e che sono stati una parte importante nella vita del calciatore.

Tra i tanti invitati però alcuni hanno notato anche diverse e pesantissime assenze ma vediamo nel dettaglio chi non si è presentato.

Bobo Vieri, un compleanno in grande stile: i dettagli

Diverse settimane fa Vieri ha raggiunto un grande traguardo ossia i tanto temuti 50 anni. Una vita dedicata al calcio la sua e che ha senza dubbio regalato tante gioie all’ex calciatore. Anche dal punto di vista privato, Vieri sta vivendo anni felici e sereni. Dopo tante delusioni e flirt finiti male, l’ex calciatore ha trovato la serenità con l’ex velina Costanza Caracciolo da cui ha avuto anche due figlie.

Per questo motivo ha deciso di omaggiare questa età così importante con un evento in grande stile. L’ex calciatore ha organizzato un party in grande stile presso il noto locale A mi maniera in quel di Formentera. Come dicevamo ha organizzato un party in grado di lasciare il segno anche perché Vieri si è presentato con una lista di 200 invitati. A quanto pare però i presenti erano di numero inferiore e questo perché qualcuno ha disertato l’evento ma vediamo nel dettaglio di chi si tratta.

Bobo Vieri, un compleanno con qualche assenza: ecco chi non si è presentato

Il profilo Pipol Gossip ha parlato quindi della festa organizzata da Vieri. Stando ad alcune indiscrezioni dei duecento invitati si sono presentati poco più di cento persone, ma qualcuno lo ha pugnalato alle spalle, non in senso letterale ma figurato. Gli assenti che hanno attirato l’attenzione sono stati soprattutto tutti i noti ex calciatori che sia fuori che dentro il campo sono stati una parte importante del percorso di Bobo. Tra questi da segnalare i nomi dei fratelli Cannavaro, Ronaldo e Filippo Inzaghi.

Il noto profilo non ha ancora scoperto il motivo dietro queste assenze ma le ipotesi di certo non mancano. Qualcuno ha sottolineato che si tratta di un periodo di vacanza e gli invitati potrebbero aver disertato in quanto in viaggio con le rispettive famiglie. Infine vi è chi ha invece ipotizzato qualche problema nel rapporto tra Vieri ed i suoi ex compagni.