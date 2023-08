Harry e Meghan lo hanno salutato per sempre: l’addio fa davvero malissimo | Annuncio tristissimo

I membri della famiglia reale sono ancora una volta ai ferri corti con il principe Harry e Meghan Markle: cosa sta succedendo.

Lo scontro tra Harry, Meghan e la famiglia reale inglese è più vivo che mai e continua a regalare clamorosi colpi di scena.

Quanto sta accadendo in queste ore rischia però di rendere la frattura tra i royal e i Sussex ancora più profonda ed ancora più difficile da risolvere.

Ancora una volta è coinvolto sua maestà Re Carlo che ha preso due decisioni molto importanti e vedono coinvolto non solo suo figlio ma anche la sua compianta madre, la Regina Elisabetta II, e tutta la famiglia.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa potrebbe accadere adesso.

Harry e Meghan, la decisione shock: coinvolta la memoria della Regina

Il prossimo otto settembre per i sudditi inglesi sarà un giorno di grande malinconia in quanto sarà trascorso un anno esatto dalla scomparsa della Regina Elisabetta II. Come da tradizione, la famiglia reale inglese non ha organizzato alcun evento pubblico ma ci sarà solo una piccola commemorazione privata tra le mura di Balmoral ossia la tenuta tanto amata da Elisabetta.

All’evento prenderanno parte tutti i figli della Regina, compresi i loro consorti e figli. Secondo i tabloid inglesi non prenderanno parte all’evento Harry e Meghan e per volere del Re intenzionato a vivere una giornata tranquilla. Un dettaglio non da poco visto che proprio in quei giorni i duchi del Sussex saranno in Germania per gli Invictus Games. Una situazione particolarmente delicata e che adesso deve fare i conti con l’ennesimo scossone.

Re Carlo, la decisione definitiva su Harry: una mossa inaspettata

Questa clamorosa indiscrezione che ha reso il clima già complicato, adesso rischia di non essere la sola causa dietro l’ennesimo scontro in famiglia. Alcuni tabloid inglesi hanno infatti riportato di un dettaglio non da poco. La famiglia reale ha infatti eliminato dal suo sito ufficiale la dicitura “sua altezza reale” che fino a poco tempo fa era ancora presente vicino al nome di Harry.

Si tratta di una novità in realtà annunciata già tre anni fa ossia quando Harry ha abbandonato Londra e la sua posizione di reale con la moglie Meghan e il loro primogenito Archie. Quella però che fino a pochi giorni fa era ancora una decisione aleatoria, adesso è ufficiale e chissà se avrà effetto sui rapporti già complicati tra Harry e la famiglia.