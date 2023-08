Maria De Filippi senza parole, arriva lo stop improvviso dalla rete: tutto da rifare

La conduttrice Maria De Filippi deve fare i conti con un clamoroso passo indietro da parte della Mediaset: tutto da rifare.

La rete televisiva Mediaset ha confermato il ritorno di Maria De Filippi nella prossima stagione televisiva.

La conduttrice è un volto storico e tra i più amati dal pubblico con milioni di telespettatori che attendono con ansia la messa in onda di tutti i suoi format.

Proprio in merito però ad uno dei programmi più amati per la conduttrice è arrivato un clamoroso ed inaspettato aggiornamento. Stando ad una indiscrezione arrivata in queste ore la rete ha stravolto completamente i suoi piani con delle conseguenze anche per Maria.

Questa novità infatti rischia di condizionare il lavoro della conduttrice ma soprattutto la sua agenda. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quindi cosa cambia per tutti.

Maria De Filippi, il ritorno nel pomeriggio di Canale 5: l’ultima novità

Il format di cui stiamo parlando è il dating show Uomini e Donne che a partire dal prossimo mese di settembre andrà in onda con la sua ventottesima stagione. Tra volti nuovi ed il ritorno di vecchie conoscenze, i protagonisti del Trono Classico e quello Over si metteranno in gioco con l’obiettivo di trovare finalmente l’amore. Inoltre, nel corso dei nuovi appuntamenti ci sarà anche il ritorno di due presenze ormai storiche ossia gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Il via alla nuova edizione del format era inizialmente prestito per il prossimo 11 settembre con tanto di prime registrazioni in programma alla fine del mese di agosto. In queste ore invece è arrivata una novità clamorosa e che ha mandato su tutte le furie i fan in quanto il format rischia di partire in ritardo ma vediamo la situazione nei dettagli.

Uomini e Donne, arriva la clamorosa indiscrezione: tutto da rifare

Di recente sono arrivate alcune indiscrezioni sulla prossima stagione televisiva e nel dettaglio sono state indicate le nuove date di via dei format più amati. Ad attirare l’attenzione è stato appunto il dating show che secondo le ultime novità dovrebbe partire non più l’11 ma il prossimo lunedì 18 settembre sempre a partire dalle 14.45 su Canale 5.

Una novità che ha fatto infuriare i fan che speravano di vedere il format andare in onda in anticipo. Inoltre questa decisione adesso potrebbe ritardare anche di alcuni giorni il via alle registrazioni e di conseguenza anche le prime anticipazioni sui nuovi appuntamenti potrebbero arrivare in leggero ritardo.