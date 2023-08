Simona Ventura, la verità sul suo ‘grande amore’ come un fulmine a ciel sereno: “Ho fallito”

La conduttrice Simona Ventura ha parlato del suo possibile ritorno alla conduzione dell’Isola dei Famosi: un caso clamoroso.

Uno dei volti senza dubbio più amati della televisione italiana è quello di Simona Ventura. Nella sua lunga carriera si è occupata di tanti format di successo sia per la rete televisiva Rai che in casa della Mediaset.

Vi è un programma in particolare di cui è stata per tanto tempo la padrona di casa e si tratta dell’Isola dei Famosi.

Una lunga avventura al timone del reality con dati di ascolto record. Per questo motivo tutti da anni invocano il suo ritorno adesso che sta andando di nuovo in onda sui canali Mediaset.

La conduttrice dal canto suo ha deciso di parlare di questa opzione e le sue parole adesso lasciano poche speranze ma vediamo cosa ha rivelato.

Isola dei Famosi, cambio della guardia: il sogno Simona Ventura

Nel corso delle ultime tre stagioni televisive, la Mediaset ha deciso di affidare il timone del noto format alla conduttrice Ilary Blasi. Dopo questi tre anni però sembrerebbe essere in arrivo un clamoroso cambio della guardia con l’ex signora Totti in bilico. Sono state fatte alcune ipotesi ma il nome che secondo il pubblico potrebbe al meglio gestire il reality è quello della Ventura.

La nota conduttrice è stata la padrona di casa del noto reality per ben otto anni quando andava in onda su Rai 2. Inoltre, la Ventura ha preso parte al format anche come concorrente quando alla conduzione vi era Alessia Marcuzzi. Un rapporto speciale il suo con il reality e per questo ha deciso una volta per tutte di chiarire se sta valutando un ritorno alla conduzione.

Simona Ventura, le sue parole sull’Isola: cosa sta per succedere

La nota conduttrice ha di recente parlato della sua vita privata e della sua carriera durante una nuova intervista al settimanale Chi. In primis ha deciso di affrontare l’argomento più caldo ossia il ritorno al timone del reality: “So che tutti mi rivorrebbero all’Isola dei Famosi ma no. Non solo perché sarebbe un errore strategico, perché anche se andasse bene non sarebbe mai come allora e direbbero che ho fallito. Ma perché non sarebbe in linea con la mia filosofia di chiudere con le cose vecchie e rinascere in cose mai fatte“.

Una chiusura netta da parte della Ventura che ha deciso quindi di chiudere con i progetti del passato e di concentrarsi sul presente e sul futuro. In tal senso ha infatti confermato il suo ritorno al timone di Citofonare Rai 2 con Paola Perego al suo fianco.